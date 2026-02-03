【私の悩みが細かいこと？】還暦間近で無気力な自分と違って、毎日が楽しそうな義姉。なんで私は不幸なの…＜第８話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年8月14日）********親戚との付き合い方は人それぞれ、頼りになることもあれば距離を置きたくなることも…。58歳の千恵美さんは専業主婦として人生を歩んできましたが、最近は楽しみもなく無気力な毎日。対して近くに住む3歳年上の義姉・和子さんは、働きながら子ども2人を育て上げ、現在は充実した生活を送っている様子。羨ましく思った千恵美さんは、和子さんからオススメのお店を聞き行ってみることに。紹介されたお店はどれも好みに合わず、価値観の違いを感じて口論になってしまった2人。自分にも非があると思った千恵美さんは、和子さんに謝ることにしましたが…

謝罪をしに義姉の家へ

前話からの続き。

旧友・玲子との電話を終えたあと、私はしばらく茫然としていました。

裏切られたような、気づかされたような――でもどこか腹立たしい、複雑な気持ち。

「お義姉さんに謝る……？ 悪いことをした覚えはないのに」

そう思いつつも、あの人の人脈やつながりを手放すのは惜しい気もして。

全面的に謝るのは抵抗がある。でも一部だけなら……そんな打算がふと心に浮かんでしまいました。

千恵美おばさんが羨ましい

意外な言葉に耳を疑いました。

私みたいになりたい？

優菜からの意外な言葉に、心が少しだけゆるんだ気がしました。

第９話へ続く。