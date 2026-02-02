ちょい高くない？…と思ったけど他より全然安いじゃん！実力もお墨付きの100均掃除グッズ
商品情報
商品名：ふわふわフローリング用シート（青、10枚）
価格：￥330（税込）
入り数：10枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480761244
ちょい高いけど実力はお墨付き！ダイソーの『ふわふわフローリング用シート』
床掃除はこまめにしているつもりでも、ベッド下や家具のすき間を見ると、思った以上にホコリが溜まっていて驚くことがあります。
いつもはダイソーの薄手タイプのフローリング用シートを使っていますが、軽い分、ホコリをなでているだけのように感じることも…。もう少ししっかりホコリを取れるものがあればいいのに…と思っていました。
そんなとき、ダイソーで見つけたのが『ふわふわフローリング用シート（青、10枚）』です。
とてもふわふわな質感が特徴のフローリングワイパー用シートです。
筆者が購入した店舗では、掃除グッズ売り場に置かれていました。
パッケージを見た第一印象は、正直「ちょっと高いかも」というもの。枚数は10枚入りで、330円（税込）します。
薄手のフローリング用シートなら、40〜45枚入りで110円の商品もあるので、それと比べるとこの値段はなかなか勇気がいります。
ただ、大手メーカーのふわふわタイプのシートは3枚入りで300円くらいで販売されているので、それを考えるとコスパはそこまで悪くないのかもしれません。
質感は見るからにもふもふです！
繊維がプードルの毛のようにくるっと縮れていて、ホコリをしっかり絡め取ってくれそうです。
各社のフローリングワイパーに取り付けられるサイズ感となっています。
手持ちのフローリングワイパーに使用できました。
繊維がホコリを絡め取ってすっきりきれいに！
実際に床に使ってみると、期待以上にホコリや髪の毛を拾ってくれました。薄手のシートとは明らかに違い、繊維がホコリを絡め取ってくれる感覚があります。
一方で、粒状のゴミは絡め取りにくい印象です。ただ、このシートをホウキ代わりに動かしてゴミをまとめ、最後に掃除機で吸い上げると、床はすっきりきれいになります。
特に効果を実感したのが、ベッド下のようなホコリが溜まりやすい場所。軽く滑らせただけなのに、シートが真っ黒になるほどで、思わず二度見してしまいました。
価格がやや高めなので1回で使い捨てにせず、目立つゴミや毛を取り除いて2〜3回使っていますが、それでも十分役割を果たしてくれています。
ちなみに同じシリーズで3枚入り110円のタイプも売っているので、まずは少量から試せるのも嬉しいポイント。薄手シートでは物足りなかった方や、ホコリ対策を重視したい方には、選択肢としてかなりアリだと思います！
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。