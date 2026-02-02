先月31日、中国南部戦区所属の戦略爆撃機がフィリピンと領有権紛争中の海域を巡察飛行した。

中国南部戦区司令部はこの日、スカボロー礁（中国名・黄岩島、フィリピン名・パナタグ礁）周辺海域と領空で、海軍と空軍を動員して戦闘準備態勢巡察を行ったと発表した。

中国中央放送（CC−TV）が運営する微博（ウェイボー、中国版X）アカウントの玉淵潭天は、核ミサイル投下が可能な戦略爆撃機H−6Kと戦闘機が編隊を形成してスカボロー礁領空に進入した後、フィリピンに近い南東方向に巡航したと、内部情報筋を引用して発表した

南部戦区は「公開された情報によると、最近フィリピンが黄岩島を含む軍事訓練区域を設定した」とし「中国の領海と領空を含む中国の領土主権と海洋権益に対する深刻な侵害であり、完全な不法行為」と主張した。

これに先立ち27日、米軍第7艦隊は1月25日から26日までフィリピンの排他的経済水域（EEZ）内で両国海上協力活動（Maritime Cooperative Activity）を実施したと明らかにした。これは国際法に基づくすべての国の安全と航行権および自由を十分に考慮して実施したと伝えた。

続いて30日、中国海警はスカボロー礁海域で法執行のための巡察を行い、「フィリピン国籍の遭難船員を緊急救助した」と発表した。

特に人道主義的救助活動と核爆撃機を動員した巡察活動が行われた時点に、中国とフィリピン当局がセブ島で2国間交渉を行った点も注目される。この期間中、フィリピン・セブ島で開催されたASEAN外相会議で会った両国は、南シナ海行動準則（COC、Code of Conduct in the South China Sea）交渉を今年中に終えようという内容の共同声明を発表した。

中国とASEAN国家は30日、セブ島で南シナ海当事者行動宣言の実行のための第25回高官級会議を開催し、COC交渉の次の段階のロードマップを採択して協議を急ぐことで合意した。