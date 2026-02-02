先進的な走行性を楽しめる「YECVT」搭載

ヤマハは、先進の電子制御CVT「YECVT」を搭載するスクーター「NMAX155 ABS」に、新たなカラーリングを設定し、2026年2月26日から発売することを発表しました。

このモデルは、欧州や日本で高い支持を集める“MAXシリーズ”のDNAを受け継ぐ、先進的なスタイルを特徴とします。“Global Prestige City Commuter”をコンセプトに掲げ、コンパクトなボディにスポーティな走行性能を凝縮することで、通勤や街乗りなど市街地での快適な乗り心地を追求しています。

エンジンには、排気量155ccの水冷・4ストローク・SOHC・4バルブのBLUE COREエンジンが採用されており、爽快な加速感とリニアなレスポンスを両立しています。また、静粛なエンジン始動を実現するSMG（スマートモータージェネレーター）やアイドリングストップ機構も備え、燃費性能の向上に貢献します。

足回りには、滑らかな発進と走行を支援するトラクションコントロールシステムを装備。高い剛性と軽快なハンドリングを両立させたフレームと、優れた乗り心地と路面追従性を発揮する前後サスペンションの組み合わせにより、多様な走行シーンで快適な乗り心地を提供します。

NMAX155 ABSの最大のハイライトは、電子制御によってCVTの減速比を最適に調整する「YECVT」の搭載です。このシステムは、スロットルの開度や角速度、車速、エンジン回転数といった情報を基に、走行状況に応じた最適なCVT減速比をリアルタイムで演算します。そしてDCモーターを通じてシーブ位置を制御し、ライダーの意図に沿った減速比の調整を可能にすることで、スクーターでありながらマニュアルミッション車のようなライディングフィールをもたらします。

走行モードは2種類が用意されています。市街地でのスムーズな走行と燃費を重視した「Tモード」と、郊外のワインディングロードなどでレスポンスの良い走りを楽しめる「Sモード」から選択可能です。モードの切り替えは左スイッチボックス裏のボタンで簡単に行え、選択中のモードはディスプレイに表示されます。さらに、左ハンドルのSHIFTボタンを操作することで、マニュアルミッション車のようなシフトダウン操作が行えます。

加速したい場面でボタンを押すとエンジン回転数が上昇し、最大で3段階のシフトダウンが可能です。この機能は、下り坂でのエンジンブレーキとしても有効活用できます。加えて、スロットルを急に開けた際にはシフトダウン機能が自動で働き、ボタン操作でさらに回転数を上げることで力強い追い越し加速も実現します。

利便性も充実しています。シート下には容量約23Lのトランクが確保され、ヘルメットを収納できます。メーターには4.2インチカラーTFTと3.2インチLCDを組み合わせたディスプレイが採用されています。専用アプリ「Yamaha Motorcycle Connect（Y-Connect）」をインストールしたスマートフォンと連携させれば、車両情報の確認やメンテナンス時期の通知、ライディングログの記録といった機能が利用できます。

また、Garmin社製のナビゲーションアプリ「Garmin StreetCross」と連携させることで、メーターにマップを表示させることも可能です。その他にも、キーを取り出すことなくエンジン始動やハンドルロック解除ができるスマートキーシステムや、USB TYPE-C端子を備えたフロントポケットなど、日常での使い勝手を高める機能が満載です。

今回新たに追加されるカラーは3色です。「シルバー」はセミグロス仕上げで金属のような質感を表現し、ボディの陰影を強調することで都会的でスタイリッシュな印象を与えます。

“MAXシリーズ”の新しいブランドカラーである「マットダークグレー」は、深みのあるメタリックカラーでプレミアム感と高品質なイメージを追求しました。

そして、NMAXシリーズとして国内で初めて採用されるヤマハ車らしい「ブルー」は、高いパフォーマンスを予感させるスポーティなカラーリングとなっています。

NMAX155 ABSの価格（消費税込）は45万9800円です。

同モデルに対し、ネット上やSNSでは「シュッとしてカッコよくなった」「TMAXに近い高級感がある」「小排気量に見えない」といったスタイリングを評価する声のほか、「クラッチ操作なしでスポーツライディングができるなら、またバイクに乗りたい」「シフトスイッチでの操作がガジェット感があってワクワクする」といったYECVTのマニュアルのような操作感を楽しめる機構を歓迎する意見が多く見られました。

また、ライバル車であるホンダ「PCX160」との比較も多く見られ、「実用性のホンダに対し、走りの楽しさで差別化してきたヤマハらしい進化」と、キャラクターの明確化を歓迎するファンが多い印象です。