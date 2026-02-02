Nothingの次期廉価スマートフォン「Phone (4a)」が、アラブ首長国連邦（UAE）のTDRA認証プラットフォームに登場し、同地域でまもなく発売される可能性があると報じられています。

この認証は2026年1月22日に発行されたもので、型番はA069、機器登録番号はER55923/06です。リスト上では単に「スマートフォン」と記載されているのみで、仕様の詳細や製品名が正式に確認されたわけではありません。

ただし、これまでの型番の付け方を踏まえると、ある程度の推測は可能です。たとえば、Phone (3a)の型番はA059、Phone (3a) ProはA059Pでした。この流れから考えると、Phone (4a) ProはA069Pになるとみられます。

実際、同じ型番のモデルは2025年9月にIMEI認証データベース（国際移動体装置識別番号を登録・管理する国際的なシステム）にも登場しており、複数市場での展開が示唆されています。

Nothingはこれまで、開発中デバイスにポケモンをテーマにしたコードネームを用いることでも知られています。具体的には、Phone (1)がA063「Abra（ケーシィ #063）」、Phone (2)がA065「Alakazam（フーディン #065）」、Phone (2a)がA142「Aerodactyl（プテラ #142）」といった具合に、ポケモン図鑑番号と型番を対応させてきました。

この規則に当てはめると、Phone (4a)のコードネームは、図鑑番号0069にあたる「Bellsprout（マダツボミ）」になる可能性があります。

また、以前には開発者のMlgmXyysd氏が、スペックに関する情報を伝えていました。それによると、標準モデルのPhone (4a)にはSnapdragon 7sシリーズのチップが搭載され、上位モデルのPhone (4a) Proには、より高性能なSnapdragon 7シリーズのチップが採用される見通しです。

価格については、Phone (4a)の12GB／256GBモデルが約475ドル（約7万3000円※）、Proモデルが約540ドル（約8万3000円）になると予想されています。カラーはいずれもピンク、ホワイト、ブラック、ブルーの4色展開となる見込みです。

※1ドル＝約153円で換算（2026年1月29日現在）

