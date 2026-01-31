【鎌倉】2月が狙い目！？大人気観光地の“美味しい”を厳選！
1月31日（土）に放送した「出没！アド街ック天国 【鎌倉】2月が狙い目!?大人気観光地の"美味しい"を厳選☆」
【動画】＜鎌倉＞2月が狙い目！？大人気観光地の“美味しい”を厳選！
大仏・鶴岡八幡宮ある大人気の古都【鎌倉】2月はのんびりムードでオススメ!?相模湾の恵み＆鎌倉野菜＆文士たちが愛した味…超高レベルな鎌倉グルメの“美味しい”を厳選♪
▼ビーチが目の前！由比ガ浜アメリカンバー
▼行列の人気店！ふわトロ“玉子焼き”御膳
▼激戦区で連日行列！大盛り“欧風カレー”
▼ぶ厚いホットケーキが名物！レトロ喫茶店
▼小泉今日子も絶賛のそば名店“玉子とじ”
▼超人気で売り切れ必至！クルミッ子切れ端
▼2大老舗精肉店の炭火焼豚＆牛カツサンド
▼住宅街のカフェに“野菜“だけの絶品丼!?
▼鳩サブレー＆力餅＆源氏最中！老舗の銘菓
▼鎌倉文士愛した洋食の名物ビーフシチュー

【司会者】
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】
峰竜太、薬丸裕英、山田五郎


X：@admati_official
Instagram：admatic_official
