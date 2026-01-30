「Hカップ豊満ボディすごすぎる」天野ちよ『FLASH』で見せたラグジュアリーホテル舞台の官能グラビア

地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売

人気グラビアアイドル・天野ちよ『FLASH』で見せたド迫力Hカップボディ！

1stDVD『ちよのこと』がDMMの2025年年間アイドルカテゴリで2位を獲得し、グラドル第一線を駆け抜ける天野ちよが、1月27日発売の『FLASH』に登場した。ラグジュアリーホテルを舞台に撮影された誌面では、Hカップの豊満なボディと、これまで以上に艶っぽい表情を堪能できる。

インタビューでは、画家とコラボしたアート作品の制作など、グラビアの新たな可能性を切り拓く活動についても言及している。

【プロフィール】

天野ちよ（あまの・ちよ）

31歳 1994年9月2日生まれ 福岡県出身

T169・B92 W61 H85

アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。

そのほか最新情報は、公式X（@el_mundo_mar）、Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）にて

【クレジット】

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

