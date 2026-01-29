GLB 35の集大成を飾る限定車

メルセデス・ベンツ日本は2026年1月27日、コンパクトSUV「GLB」のハイパフォーマンスモデル「メルセデスAMG GLB 35 4MATIC」に、特別仕様車「Final Edition（ファイナルエディション）」を設定し、限定発売しました。

ベースとなるメルセデスAMG GLB 35 4MATICは、究極のオフローダー「Gクラス」からインスピレーションを得たスクエアでタフなエクステリアデザインを特徴とする「GLB」を、メルセデスAMGの手によって徹底的に強化したモデルです。

ボディサイズは、全長4660mm×全幅1845mm×全高1670mmです。日本の都市部でも取り回しやすいサイズ感でありながら、広い室内空間に3列シート・7人乗車を標準装備し、高い実用性とスポーツ走行性能を高い次元で融合させています。

今回発表された「ファイナルエディション」は、現行型GLB 35の最後を飾るにふさわしい、特別な内外装と豪華装備が与えられた100台限定の希少なモデルです。

エクステリアにおける最大の特徴は、通常モデルには設定のない専用の外装色「ナイトブラック（ソリッド）」および「MANUFAKTUR アルペングレー（ソリッド）」を採用した点です。

これに「AMGナイトパッケージ」と「AMGエクステリアナイトパッケージII」を組み合わせることで、フロントグリルやルーフレール、ウィンドウモール、さらには各バッジ類に至るまでをブラックのアクセントで統一。

足元には通常より1インチ大きい21インチのAMGアルミホイールを装着し、そこからのぞくAMGレッドブレーキ・キャリパーが、パフォーマンスモデルらしい躍動感と重厚感を際立たせています。

インテリアもまた、特別仕様車ならではの上質さとスポーティさが際立っています。

ブラックの本革シートと「ブラックオープンポアウッド」のインテリアトリムを組み合わせ、精悍ながらも落ち着きのある空間を演出。

さらに、通常は有償オプションである「アドバンスドパッケージ」を標準装備しました。これにより、ヘッドアップディスプレイやBurmesterサラウンドサウンドシステムのほか、室内の開放感を飛躍的に高めるパノラミックスライディングルーフまで備える豪華仕様となっています。

パワーユニットには、最高出力306馬力・最大トルク400Nmを発生する2リッター直列4気筒ターボエンジン「M260」を搭載。48V電気システムとBSG（ベルトドリブン・スタータージェネレーター）を組み合わせることで、素早いレスポンスと高い効率性を実現しています。

トランスミッションは8速DCT（AMGスピードシフトDCT）、駆動方式は可変トルク配分型の4WDシステム「AMG 4MATIC」を採用し、路面状況を問わずダイナミックな走りを愉しむことができます。

価格（消費税込）は、外装色がナイトブラックのモデルが1031万円、アルペングレーのモデルが1036万円です。 販売台数は各色50台ずつの計100台限定。

2026年2月6日までオンラインショールームにて先行申し込みを受け付けており、納車は2026年1月下旬以降を予定しています。

まさに、すべてを備えた本格SUVの究極形ともいえるこの一台は、現行型GLB 35を検討しているファンにとって、逃せないラストチャンスとなるでしょう。