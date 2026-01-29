ドラマ『再会』瀬戸康史の絶妙な“ポンコツ演技”に「喋るだけで笑っちゃう」「下手な芝居の芝居が上手い」

竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリーだ。4人は小学生のとき、強盗事件の犯人と相撃ちになって殉職したらしき圭介の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見。すると彼らは和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した。

そして23年後、刑事となった淳一は、直人の兄が何者かに命を奪われた事件を担当することになるも、事件で使用された凶器は、かつて4人でタイムカプセルに埋めたはずの拳銃で…。

1月27日（火）に放送された第3話では、かつて和雄の遺体を見つけたメンバーが刑事・南良理香子（江口のりこ）から話を聞かれることに。

すると、瀬戸演じる圭介が、秘密を隠すにはあまりにも下手すぎる芝居を打ち、SNS上は「このドラマでこんな爆笑すると思わんかった」「喋るだけで笑っちゃう」と盛り上がっていた。

【映像】オーバーリアクションを繰り返す圭介（瀬戸康史）

◆助け舟を出す淳一に南良が舌打ち！

第3話では、淳一ら4人が23年前に殉職した和雄の遺体の第一発見者だったと知った南良が、彼らに取調べをおこなうことに。取調べの前、淳一は直人の兄の事件に使われた凶器が23年前にタイムカプセルに埋めた拳銃だと万季子らに打ち明けていたが、このことは聞かなかったことにするよう3人に頼んでいた。

そして南良による事情聴取がスタート。南良が「さて、今から話すことは絶対に内密にしてください」と切り出すと、圭介は「はい！」とあまりに威勢よく返答。

さらに南良が、直人の兄の事件に使われた凶器が和雄の行方不明になっている拳銃だと明かすと、圭介は「ええっ!?」と不自然なほど大きなリアクションをとる。

そこから南良は、23年前に淳一らが和雄の遺体を発見したときの状況について資料を読み上げ、圭介を狙い撃ちするように「相違する点はありませんか？」と質問。

圭介はこれに返答しようとするが、淳一が「随分昔のことなので記憶も薄れていますが、大筋間違いないかと」と口をはさんだ。すると南良はあからさまに舌打ちをし、どうやら普通ならハッキリ覚えていないであろう23年前の記憶を尋ねることで、圭介に揺さぶりをかけていたようだった。

今にも嘘がバレそうな圭介の“ポンコツ芝居”を瀬戸が絶妙に演じ、SNS上で「わざとらしい演技がうますぎる！」「圭介がいちばん動揺してるの面白いw」「挙動不審すぎて笑う」と視聴者の笑いを誘っていた。