1月26日の『news zero』（日本テレビ系）で、2月8日投開票の衆議院議員選挙を前にした、各党の党首討論会が放送された。番組に出演した高市早苗首相（自民党総裁）と、キャスターを務める嵐・櫻井翔の会話が、注目を集めている。

26日は『報道ステーション』（テレビ朝日系）、『news23』（TBS系）と、各局で党首討論会が立て続けにおこなわれ、『news zero』でも中道改革連合の野田佳彦共同代表、参政党の神谷宗幣代表、れいわ新選組の大石あきこ共同代表、国民民主党の玉木雄一郎代表らが登場。高市首相と舌戦を繰り広げた。

そんななか、YouTubeチャンネル「日テレNEWS」では、討論会のロングバージョンが配信され、番組開始前、各党首らがスタジオ入りする様子も公開された。

「話題になったのは、高市首相の言動です。笑顔でスタジオ入りした高市首相は、キャスターとして現場にいた櫻井さんを目にとめて立ち止まりました。『よろしくお願いします』とお辞儀をした櫻井さんに対し、首相は小声で『顔、ちっちゃいですね……』とささやいたんです。生で見る櫻井さんにびっくりした様子で、直球すぎる言葉に、櫻井さんも『いえいえいえ』と照れたような表情を見せていました。

過去には、木村拓哉さんが高市首相と偶然、同じ飛行機に乗った時、『最初の写真集、宝物でございます』と声をかけられたとラジオで語ったこともあり、男性アイドル好きな素顔が漏れ伝わってきたことがありました。櫻井さんを見て、思わず声が出てしまったのでしょうね」（芸能担当記者）

2人のやり取りはX上で拡散され、「なんだか微笑ましい」と評判を呼んでいる。

《櫻井翔ファンとしては高市さんが翔くんにニコニコしてくれて褒めてくれてそれだけで嬉しくなる!笑 翔くんの困ったような照れたような恐縮したようなリアクションも可愛い!》

《やっぱり翔くん顔小さいんだよこれまでいくつもの目情で言われてたし今回総理のお墨付きも出たのですごい》

また、2人の“意外な縁”についても、指摘する声があがっている。

《嵐の櫻井翔じゃなくて、櫻井さん（おとうさま）のとこの息子さん!!ともなってそうね笑》

実際、高市首相が総務相を務めていた2015年、櫻井の父・櫻井俊氏が総務事務次官に就任したことが報じられている。

「当時、各社報道では『櫻井翔の父』と見出しが打たれ、高市氏は『ちょっと気の毒に思いました』と、俊氏の立場を思いやった発言を残しています。国民的アイドルの父親という知名度抜きに、実績や能力を評価したからこその事務次官就任だったと明言していました。高市首相からすれば、『櫻井俊さんの息子さん』という思いもあったのではないでしょうか」（同上）

党首討論会の様子を、櫻井の父はどんな気持ちで見たのだろうか。