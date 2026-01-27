【1/28から】ローソンストア100へ急げ！「デカ盛りチャレンジ」でパンも弁当もスイーツも増量だ〜!!
全国の「ローソンストア100」では、2026年1月28日（水）から2月24日（火）までの4週間にわたり、「デカ盛りチャレンジ」が実施されます。
開催期間中は「鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当」や「ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ」をはじめ、具材やおかずのボリュームアップ、サンドイッチの1組増量などが行われた全31品（※）が週替わりで発売！
ベーカリー・おにぎり・菓子などは、100円台の商品も多数登場します。
このオトクな機会をお見逃しなく！
※「でかころから」については、ファストフーズ導入店舗でのみ展開。ファストフーズ導入店については、全32品の展開。
「デカ盛りチャレンジ」商品（一部）紹介
「トリプルタルタルハンバーグサンド」＜価格：278円（税込）＞【ローソンストア100の「デカ盛りチャレンジ」が1／28よりスタート！100円台商品やボリュームアップ商品が多数登場！】
〈第1弾〉
期間：2026年1月28日(水)〜2月3日(火)
◼︎鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当
価格：538円(税込)
発売日：2026年1月28日(水)
◼︎黒糖パン
価格：138円(税込)
発売日：2026年1月28日(水)
◼︎ダブルてりやきバーガー
価格：171円(税込)
発売日：2026年1月28日(水)
◼︎レーズンクリームサンド
価格：171円(税込)
発売日：2026年1月28日(水)
〈第2弾〉
期間：2026年2月4日(水)〜2月10日(火)
◼︎ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ
価格：200円(税込)
発売日：2026年2月4日(水)
◼︎トリプルタルタルハンバーグサンド
価格：278円(税込)
発売日：2026年2月4日(水)
◼︎コーンマヨ＆ツナマヨ
価格：125円(税込135円)
発売日：2026年2月4日(水)
◼︎クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り
価格：214円(税込)
発売日：2026年2月4日(水)
〈第3弾〉
2026年2月11日(水)から2月17日(火)
◼︎たっぷりジューシーハムサンド
価格：298円円(税込)
発売日：2026年2月11日(水)
◼︎カスタードデニッシュ
価格：149円(税込)
発売日：2026年2月11日(水)
◼︎ダブルフィッシュバーガー
価格：181円(税込)
発売日：2026年2月11日(水)
◼︎デカ盛り 苺クレープ
価格：192円(税込)
発売日：2026年2月11日(水)
〈第4弾〉
期間：2026年2月18日(水)〜2月24日(火)
◼︎大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）
価格：538円(税込)
発売日：2026年2月18日(水)
◼︎ショコラブール
価格：149円(税込)
発売日：2026年2月18日(水)
チョコ風味のブールパンです。ふわふわ食感で大きくても食べきりやすい軽い食べ応えです。
◼︎デカ盛りプリン
価格：214円(税込)
発売日：2026年2月18日(水)
◼︎デカ盛りみたらし団子
価格：108円(税込)
発売日：2026年2月18日(水)
※記載の価格・規格はリリース時のものです。
※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売されません。
※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。
※エリア、店舗によって品揃えが異なります。
※画像はすべてイメージです。
※エリアによって仕様が異なる場合があります。
「デカ盛りチャレンジ」概要
開催期間：2026年1月28日(水)〜2月24日(火)
〈第1弾〉2026年1月28日(水)〜2月3日(火)
〈第2弾〉2026年2月4日(水)〜2月10日(火)
〈第3弾〉2026年2月11日(水)〜2月17日(火)
〈第4弾〉2026年2月18日(水)〜2月24日(火)
販売店舗：全国の「ローソンストア100」
〈商品に関する問い合わせ先〉
電話番号：0120−07−3963（月曜〜金曜：9:00〜17:00）※祝祭日除く