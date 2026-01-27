【1/28から】ローソンストア100へ急げ！「デカ盛りチャレンジ」でパンも弁当もスイーツも増量だ〜!!

全国の「ローソンストア100」では、2026年1月28日（水）から2月24日（火）までの4週間にわたり、「デカ盛りチャレンジ」が実施されます。

開催期間中は「鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当」や「ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ」をはじめ、具材やおかずのボリュームアップ、サンドイッチの1組増量などが行われた全31品（※）が週替わりで発売！

ベーカリー・おにぎり・菓子などは、100円台の商品も多数登場します。

このオトクな機会をお見逃しなく！

※「でかころから」については、ファストフーズ導入店舗でのみ展開。ファストフーズ導入店については、全32品の展開。

「デカ盛りチャレンジ」商品（一部）紹介

「トリプルタルタルハンバーグサンド」＜価格：278円（税込）＞【ローソンストア100の「デカ盛りチャレンジ」が1／28よりスタート！100円台商品やボリュームアップ商品が多数登場！】

〈第1弾〉

期間：2026年1月28日(水)〜2月3日(火)

◼︎鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当

価格：538円(税込)

発売日：2026年1月28日(水)

◼︎黒糖パン

価格：138円(税込)

発売日：2026年1月28日(水)

◼︎ダブルてりやきバーガー

価格：171円(税込)

発売日：2026年1月28日(水)

◼︎レーズンクリームサンド

価格：171円(税込)

発売日：2026年1月28日(水)

〈第2弾〉

期間：2026年2月4日(水)〜2月10日(火)

◼︎ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ

価格：200円(税込)

発売日：2026年2月4日(水)

◼︎トリプルタルタルハンバーグサンド

価格：278円(税込)

発売日：2026年2月4日(水)

◼︎コーンマヨ＆ツナマヨ

価格：125円(税込135円)

発売日：2026年2月4日(水)

◼︎クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り

価格：214円(税込)

発売日：2026年2月4日(水)

〈第3弾〉

2026年2月11日(水)から2月17日(火)

◼︎たっぷりジューシーハムサンド

価格：298円円(税込)

発売日：2026年2月11日(水)

◼︎カスタードデニッシュ

価格：149円(税込)

発売日：2026年2月11日(水)

◼︎ダブルフィッシュバーガー

価格：181円(税込)

発売日：2026年2月11日(水)

◼︎デカ盛り 苺クレープ

価格：192円(税込)

発売日：2026年2月11日(水)

〈第4弾〉

期間：2026年2月18日(水)〜2月24日(火)

◼︎大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）

価格：538円(税込)

発売日：2026年2月18日(水)

◼︎ショコラブール

価格：149円(税込)

発売日：2026年2月18日(水)

チョコ風味のブールパンです。ふわふわ食感で大きくても食べきりやすい軽い食べ応えです。

◼︎デカ盛りプリン

価格：214円(税込)

発売日：2026年2月18日(水)

◼︎デカ盛りみたらし団子

価格：108円(税込)

発売日：2026年2月18日(水)

※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売されません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

「デカ盛りチャレンジ」概要

開催期間：2026年1月28日(水)〜2月24日(火)

〈第1弾〉2026年1月28日(水)〜2月3日(火)

〈第2弾〉2026年2月4日(水)〜2月10日(火)

〈第3弾〉2026年2月11日(水)〜2月17日(火)

〈第4弾〉2026年2月18日(水)〜2月24日(火)

販売店舗：全国の「ローソンストア100」

〈商品に関する問い合わせ先〉

電話番号：0120−07−3963（月曜〜金曜：9:00〜17:00）※祝祭日除く