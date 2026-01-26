クルマを保護し、美しく輝かせるガラスコーティング。その寿命はおよそ3～5年といわれており、劣化するにつれボディがくすんで見えるようになります。また、コーティング面に水垢がつき落とせなくなることも。

こういった状況になったとき、店に依頼してコーティングを除去してもらいたいものですが、経費を抑えるため自分でガラスコートを除去したい人も少なくないでしょう。

では、自分でコーティングを除去するにはどうすればよいのでしょうか。

くすみが気になる……コーティングの適切な剥がし方は？

そもそもクルマのボディは大きく3層構造をしており、下地の上にカラーが塗られた上に、艶出し仕上げとしてクリア塗装がほどこされています。このクリア塗装の上を覆っているのがガラスコーティングです。

ガラスコーティングはガラス成分を多く含むため非常に硬く、洗車して除去することはできません。除去する方法としては、主にコンパウンドでこすり落とすか、ケミカル剤を使って溶かすかの2つの方法が挙げられます。

コンパウンドで削り取る方法

まずひとつ目は、車の傷消しに使うコンパウンド（研磨剤）で、ガラスコート被膜を削り取る方法です。 少量のコンパウンドをスポンジやマイクロファイバーなどにとり、ボディを擦ります。

ガラスコート被膜は撫でるようにさするだけで剥がれるので、力を入れる必要はありません。円を描くようにこするとムラができるため、上下左右や斜めなど直線的に手を動かすとよいとされています。

また、同じ部分を擦ったりするとクリア塗装などを傷つける恐れがあるので、慣れない人は慎重に作業するとよいでしょう。

なお、被膜が剥がれたかどうかは水をかけてみると確認でき、水が筋にならず面で流れていれば、被膜は除去されていることです。ただ、どこまでこすればいいのかという判断は経験によるところも大きく、初心者には難しいともいわれています。

また、手作業ではなくポリッシャーでこすると時間は短縮できますが、力加減や機器の扱い方などにコツがあるため初心者には不向きかもしれません。

ケミカル剤を使用して溶かす方法

クルマ用のクリーナーなどケミカル剤を塗って、ガラスコート被膜を溶かす方法です。コーティング剤は酸性のものを使用するので、安全のために手袋をつけて作業するとよいでしょう。

ただし、いずれの方法も作業する前には洗車し、ボディの埃などを落としておくのがポイントです。

また、作業する際は、ドアノブ周りやボディの凹みといった細かい部分にも気を配らなくてはなりません。クルマ全体の被膜をひたすら剥がす作業は、単純かつ時間もかかるため、余裕をもって取り組むとよいでしょう。

もし中途半端に剥がしてしまうと、再度コーティングしたときの仕上がりに差が出ることも。自分で作業するのが難しいと感じるなら、業者に依頼するのもひとつの手です。

慣れない人は店舗へ依頼するのが吉

業者へガラスコーティングの除去だけを依頼する場合は、基本的にボディの傷を消す磨き作業をお願いすることになります。また、新たにコーティングする場合は下処理として古いコーティングを除去してくれる店舗も少なくありません。

なお、カーコーティングのサービスは以下の業態で受けられます。

カー用品店

カー用品店のメンテナンスサービスは施工メニューが多く、お値打ち価格のものから品質重視コースまでラインナップしています。

カー用品店の特徴は、施工時間が早く、価格も比較的リーズナブルな点。キャンペーンなどの割引をおこなっている店舗も多いです。ただしメニューやサービス品質は施工設備やスタッフによるため、利用する前に確認するとよいでしょう。

ガソリンスタンド

大きめのガソリンスタンドでは、ピットサービスとしてカーコーティングを提供している場合があります。主にガラス系コーティングを扱い、比較的安価な点はカー用品店と差はないようです。

普段よく知る店舗で施工できる場合は、なにかと安心かもしれません。

コーティング専門店

コーティング専門店は、施工設備が整った環境で高度な技術と経験を持つスタッフに施工してもらえる点が魅力です。

施工期間が比較的長くなり料金も高くなる傾向がありますが、しっかりガラスコーティングを剥がしたいという場合は検討するのも手です。

自分でガラスコーティングを剥がす際は、それなりの時間と労力がかかるのは避けられません。また、その後新たにガラスコーティングを施工するなら、古いガラスコーティングを完全に取り除く必要があります。

いきなりDIYに挑戦する前に、こうした手間をとれるかどうか確認するとよいでしょう。