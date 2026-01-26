【遊戯王カードゲーム 動画投稿ガイドライン】 1月26日 公開

コナミデジタルエンタテインメントは1月26日、「遊戯王カードゲーム 動画投稿ガイドライン」を公開した。

今回公開されたのは「遊戯王カードゲーム」の個人向け動画投稿ガイドラインで、各コンテンツのプレイ動画をインターネット上に投稿する際の条件がまとめられている。対象となるのは「遊戯王OCGデュエルモンスターズ」や「遊戯王ラッシュデュエル」などカードゲームに加え、デジタルカードゲームの「遊戯王マスターデュエル」や「遊戯王デュエルリンクス」、「遊戯王アーリーデイズコレクション」などとなっている。

投稿できるサイトはYouTubeやTwitch、ニコニコ動画/ニコニコ生放送などがあり、SNSのXおよびDiscordはスクリーンショットの投稿のみとなる。プレイ動画については、BGMやキャラクターの画像など、ゲームに含まれる一部の要素のみを抜き出さないことなど編集の際の条件も記載されている。

このほか禁止事項やガイドラインに違反した動画などの情報提供窓口も記載。なお、本ガイドラインは個人に向けたもので、法人やその他の団体に所属する場合は利用申込みフォームより申し込みを行なう必要がある。

