少年画報社は1月23日、平野耕太氏によるマンガ「HELLSING」の第4話「SWORD DANCER 1」をCOMIC Y-OURSで公開した。

自身も吸血鬼でありながら、反キリストのバケモノを狩る王立国教騎士団、通称「HELLSING機関」に属するアーカードとその仲間たちは、吸血鬼や敵対組織らとの戦いに身を投じていく。

第4話では、法王庁は特務局第13課、イスカリオテ機関の「聖堂騎士（パラディン）」ことアレクサンド・アンデルセン神父がアーカードとセラスの前に立ち塞がる。

不朽の名作を復刻連載！毎週金曜日更新！舞台は英国。吸血鬼による暴虐な事件が横行していた。そこで結成されたのが、反キリストのバケモノを狩る機関 王立国教騎士団 通称「HELLSING機関」。その一員である主人公アーカードは吸血鬼討伐のエキスパート。彼自身も吸血鬼であり、銃で撃たれようと、首をもがれようとその肉体は不死身。事件に巻き込まれ吸血鬼の体となってしまったセラス・ヴィクトリアも機関に加わり、団長 インテグラルの指揮のもと、今日も吸血鬼事件の鎮圧に向かう。





(C)平野耕太／少年画報社