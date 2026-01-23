悲報。中学数学は、変数でつまづくことが多い…じつに、方程式以上に中学生を悩ませる、ガリレオによって見出された法則の正体

多くの人がつまづいてしまう微分。学生時代に苦い経験をした、あるいは「微分・積分」に恐れをなして文転した経験のある社会人の方、そして今苦労なさっている現役学生の方も少ないことでしょう。

そもそも、「微分」とはなんでしょうか。

微分の考え方を、数学の歴史にも触れながら、「読むだけ」で微分の考え方、微分の基本がわかる画期的な本が、この度刊行された『読むだけでわかる「微分」 考え方から証明、そして大学数学まで』（講談社・ブルーバックス）です。

微分の基本がわかる「入門編」、数学的な証明から応用的な微分を解説した「中級編」、難しい概念をかみくだいた「上級編」の3編に分かれ、読むだけで段階的に理解できる1冊にまとめられています。

本書で取り上げられたトピックから、得意な方、好きな方はもちろん、微分が苦手な方にも楽しんでいただける話題をご紹介していきます。今回は、「関数」についての解説をお届けします。なぜ、微分の話題に、関数なのか……。じつは、両者には共通するテーマが潜んでいます。

「変わる」という概念

拙著『読むだけでわかる「微分」』では、まず関数から筆を起こしています。なぜ"微分入門”の本で「関数」から始めるのでしょうか。

それは、微分の中心的なテーマは「変化」だからです。何がどのように変わっていくのか、その変化の詳細を捉えるために、関数の考え方をしっかりと理解することは不可欠です。

互いに変わりゆく関係を捉える「関数」を考えるとき、まず理解すべきなのは「変数」という概念です。

たとえば2歳離れた兄弟の弟の年齢をx、兄の年齢をyとすると、彼らの年齢の関係は

y=x+2

という式で表すことができます。

ここで重要なのは、xやyには様々な値が入るということです。弟が3歳のときは兄は5歳、弟が10歳のときは兄は12歳……といったように、xとyは状況に応じて変わります。

このように数量を文字で表すとき、様々な値を取り得る文字を「変数」と言います。

覆面を被った値「未知数」

一方、次の方程式に登場するxはどうでしょうか。

2x+1=5

この方程式のxにはx=2しか入りませんね。

方程式とは「特定の値についてのみ成り立つ式」のことです。この「特定の値」は「未知数」と呼ばれ、xなどの文字で表します。

方程式におけるx（未知数）は、まるで特定の値が覆面を被っているようなものです。そして、覆面の下に隠された真の値を見つけ出すことを「方程式を解く」と言います。

中学数学…未知数は理解しやすいけど、変数でつまずく

中学生に数学を教えていると、未知数の概念を理解できない生徒はほとんどいません。しかし、変数の概念でつまずく生徒はとても多いです。

未知数のxは、小学校で習った次のような逆算の問題

2×□+1=5

の□がxに変わっただけなので、馴染みやすいのだと思います。

しかし、変数のxやyは未知な上に不定です。いわば覆面を取る度に違う顔が出てくるようなものですから、生徒たちは戸惑うのでしょう。

変数の概念の難しさは、数学の歴史を紐解くとよくわかります。未知数を含む式（方程式）が生まれたのは3世紀頃にまで遡りますが、変数を含む式（関数）が生まれたのは、17世紀になってからでした。人類は未知数から変数へと概念を進化させるのに、実に1400年以上の歳月を要したのです。

ではなぜ、17世紀に「関数」が必要になったのでしょうか？

それは、ヨーロッパで科学革命が起きたからです。この時代の科学者たちは、自然現象を数学的に記述する方法を模索していました。

中でも目立つのはガリレオ・ガリレイ（1564-1642）の試みです。

ガリレオは、刻々と変化する物体の運動を数式で表現しようとしました。そのためには「時間」と「物体の位置」をそれぞれ変数として捉える必要があったのです。やがて彼は、物体が落下するときには、落下距離が（物体の質量には関係なく！）時間の2乗に比例するという法則を発見しました。

こうした成果を得たガリレオは「自然という書物は数学の言葉で書かれている」という有名な言葉を遺しています。

自然現象は本質的に数学的な法則に従うという、科学革命によって生まれた世界観は、現代科学の根本的な前提となっています。そしてその中心にあるのが「関数」であることは間違いありません。

