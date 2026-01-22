¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÀ±¤Ê¤Î¤Ç¡×µ´±Û¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¤¬ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Ë¡ÈWBC¤Ç´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡É¤È¤Ï¡©¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¤â¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×
1·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð±é¡£¼«¿È¤¬·ã¿ä¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÌîµåÁª¼ê¤Î¡ÈWBC½Ð¾ì¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛWBC 2026 ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷
¡ÈÌîµåÂç¹¥¤·Ý¿Í¡É¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤ÏÃíÌÜ¤Îº£Åß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢3·î³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òµó¤²¡¢¡Ö¤¢¤Î´¶Æ°¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡Ä¡×¤ÈÀÅ¤«¤ÊÇ®°Õ¤òÅÇÏª¡£²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âËÒ½¨¸çÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£
¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï2023Ç¯WBC¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëËÒÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÀ±¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·ãÎå¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎWBC¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ËÒÁª¼ê¤Ï¡¢2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à¹¥ÂÇ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³«ºÅ¤Ë¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È²þ¤á¤ÆËÒÁª¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ë