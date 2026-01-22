¡Ö¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¡×²£ÉÍÎ®À±¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡õµÈÂôÎ¼¤¬SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¤äÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿ー¤ÈÊÂ¤Ö¹ë²Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
²£ÉÍÎ®À±¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢µÈÂôÎ¼¡¢SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤Î¥ß¥ó¥®¥å¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿DIOR¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤Î¥·¥çー²ñ¾ì¤Ë¤Æ½¸¹ç¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡Û①DIOR¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¹ë²Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¡②¥·¥çーÁ°Æü¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¡③¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¦¤ËÊÂ¤Ö²£ÉÍ¡õËÌÂ¼¡õµÈÂô¡¡④²ñ¾ìÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡¡⑤⑥⑦²áµî¤ÎDIOR¤Î¥·¥çー¤Ç¤Î²£ÉÍ¡õËÌÂ¼¡õµÈÂô
¢£¥Ñ¥ê¤Ë½¸·ë¤·¤¿DIOR¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î´ãÊ¡¤¹¤®¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¡¡
¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë²£ÉÍÎ®À±¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎµÈÂôÎ¼¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥í¥À¥óÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢2026-2027Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿ー ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¦¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ìDIOR¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê3¿Í¤¬²ñ¾ìÆâ¤Ç¡¢DIOR¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥ó¥®¥å¤ä¡¢¥¿¥¤¤ÎÇÐÍ¥¥¢¥Ý¡Ê¥Ê¥¿¥¦¥£¥ó¡¦¥ï¥Ã¥¿¥Ê¥¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥È¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥ë¡Ê¥Ñー¥¯¥×ー¥à¡¦¥í¥à¥µ¥¤¥Èー¥ó¡Ë¤é¤È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØL¡ÇOFFICIEL SINGAPORE¡Ù¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡£²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò·è¤á¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥¦ー¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥ß¥ó¥®¥å¤¬¤·¤ã¤¬¤à¤È¡¢¤½¤Î¸ª¤Ë²£ÉÍ¤ÈËÌÂ¼¤¬¼ê¤òÃÖ¤¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¤½¤ì¤¾¤ì¸ª¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢Æø¤ä¤«¤Ë¥Ýー¥º¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥ë¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢¥·¥çーÁ°Æü¤Î1·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¼Ì¿¿Ãæ±û¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¤¬¥ß¥ó¥®¥å¤ÈËÌÂ¼¤Î¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£DIOR¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤¬»Ç¤¨¤ë1Ëç¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ß¥ó¥®¥å¤È²£ÉÍÎ®À±¤¬ÊÂ¤ÖÀ¤³¦Àþ¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î´é¤ÎÎÉ¤¤ÃË¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²èÌÌ¤¬¹¥¤´é¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖDIOR¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥¤¥±¥á¥ó½¸¤á¤¹¤®¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¥·¥çー¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤«¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¦¤Ç¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²£ÉÍÎ®À±¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡õµÈÂôÎ¼
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFASHIONSNAP¡Ù¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¦¤ËÊÂ¤ó¤ÇÃåÀÊ¤·¡¢ÃÌ¾Ð¤¹¤ë²£ÉÍ¡¢ËÌÂ¼¡¢µÈÂô¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£ËÌÂ¼¤È²£ÉÍ¤ÏÇÐÍ¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEBiDAN¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¡¢µÈÂô¤È²£ÉÍ¤Ï±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¶¦±é¡¢µÈÂô¤ÈËÌÂ¼¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇÍ·¤ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤3¿Í¡£µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿´Ø·¸À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£