AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIを「頭の使う作業」に活用する

AIを仕事の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えたり、問題解決をしたりといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどなのです。

たとえば、思考の「たたき台」を得たいときにも、AIは活用できます。それが、『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている技法その3「隙のあるアイデア」です。

こちらが、そのプロンプトです。

＜技法「隙のあるアイデア」の指示文（プロンプト）＞ 〈アイデアを得たい対象を記入〉に関して、隙のあるアイデア（＝聞いた人がそこからいろんな派生案を思い浮かべられるほど、未成熟で、欠けのあるアイデア）を複数出してください。

――『AIを使って考えるための全技術』（64ページ）より

あえての「隙」がさらなるアイデアを呼ぶ

AIを使って、発想のたたき台になるような「中途半端なアイデア」を出力するプロンプトです。

アイデアは「ちゃんとしていなければならない」「そのまま実行できてこそ価値がある」と思われがちです。しかし、より発想の可能性を拡げたいときは、いきなり完成度の高いアイデアを求めることが、むしろ発想を狭めてしまいます。

一方で、未成熟で「隙」のあるアイデアが目の前にあると、「それは難しいけど、でも、これならどう？」など、足りない部分を補い、自ずと想像が連鎖することで、新たな発想が次々に生まれます。

個人で行き詰まったときはもちろん、チームでのブレインストーミングが停滞したときなどにも使えます。隙があると、人は思わずツッコミたくなる。そこから、発想が再び動き出すのです。

「若手社員の成長を促す会議」を考えてみよう

では、この技法を実践してみましょう。

ここでは「定例会議を、若手社員がさらに成長できる場にしたい」という悩みを例にして実践してみます。

技法「隙のあるアイデア」のプロンプトを使って、AIにこのように聞いてみます。

＜AIへの質問＞

〈若手社員がより成長できる定例会議〉に関して、隙のあるアイデア（＝聞いた人がそこからいろんな派生案を思い浮かべられるほど、未成熟で、欠けのあるアイデア）を複数出してください。

さて、AIはどのようなアイデアを出してくるのでしょうか。

はい、見事に「隙」のあるアイデアたちが出てきました。

「完全に任意」

「成長につながるかどうかは説明しない」

「評価するかどうかは決めない」

など、「それ、やる意味あるの？」と思うような隙だらけです。ですが、こういう「考える余白」が、自らの発想を後押ししてくれます。いくつか取り上げて見てみましょう。

「失敗しか持ち込めない会議」

このアイデアが優れているのは、「成長＝成功体験の積み上げ」という無意識の前提を壊している点です。うまくいった話をなぞるのではなく、「なぜうまくいかなかったのか」を言語化する。そうすることで若手社員は失敗を未然に防げるようになるだけでなく、「失敗は成功の材料」という思考が身につき、報連相や自己改善の質が高まっていくことでしょう。

「上司がほぼしゃべらない会議」

会議が形骸化する最大の原因は、「上司が主導してしまう」ことです。このアイデアは、その構造をシンプルに断ち切っています。「若手だけがひたすら話し続けるのもつらいので、上司も15分ごとに1つだけ意見できるようにするのはどうか」「上司は“しゃべらない”のではなく、“否定しない”としてはどうか」など、アイデアの本質を踏まえた、さらなる発想も生まれていきそうです。

「会議の最後に、答えが出ない問いを残す」

多くの定期会議は「何かを決めて終わる」ことを目標にしています。ですがそれでは、会議のときだけ頑張ればよくなり、それ以外の時間は思考停止に陥ってしまいます。そこで、会議を「ゴール」ではなく、「起点」とするのがこのアイデアです。ただし、「行動や宿題を義務づけない」というのも、若手社員のモチベーションに配慮しています。もちろん、「毎回1つ宿題を課し、次回会議の冒頭で各々の意見を共有する」などしてもいいでしょう。そういった実現的な運用方法がつい浮かんできます。

課題解決に行き詰まったとき、ぜひ技法「隙のあるアイデア」を活用してみてください。