俳優・米倉涼子さん（50）が麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたと報じられたことを受け、SNSでは、2021年6月から全国で放送された「楽天モバイル」のテレビCMが注目を集めている。

「よく気がついたな」「これは気付かなかった」

フジテレビ系列局のニュースサイト「FNNプライムオンライン」が1月20日に報じた記事によると、関東信越厚生局麻薬取締部は25年夏ごろ、米倉さんがアルゼンチン国籍の知人男性とともに違法薬物に関与している疑いで、2人の関係先の家宅捜索を行った。その結果、違法な薬物が押収されたという。

この報道を受け、SNSでは、米倉さんが出演する「楽天モバイル」のテレビCMが注目を集めている。これは21年6月に全国で放送され、米倉さんに加えて、俳優・広末涼子さんなどを起用したものだった。

広末さんを巡っては、25年4月に新東名高速道路で追突事故を起こし、搬送先の病院で医療関係者に暴行を加え負傷させた。同年11月、同乗の男性を骨折させたとして自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）容疑で書類送検されたと報じられた。同年12月には、弁護士名義のコメントで、過失運転致傷事件は略式起訴、傷害事件は不起訴になったと発表した。

SNSでは、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検された米倉さんと、追突事故を起こした広末さんが、21年6月から放送のテレビCMで共演していたことに対し、「よく気がついたな」「これは気付かなかった」「ダブル涼子...」「いろいろありすぎ」などの声が上がっている。

なお26年1月21日14時時点でも、楽天モバイル公式サイト上の「動画・テレビCMギャラリー」で、米倉さんが出演するCMは公開されている。これは24年8月から放送のテレビCMで、Rakutenプラチナバンドの提供開始を記念したものだ。