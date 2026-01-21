BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、Instagramを更新。東京ドーム公演のオフショットを公開した。

■BLACKPINKリサが抜群のスタイル引き立つ衣装でドームに！

BLACKPINKは1月16日から18日にかけて、ワールドツアーの日本公演『BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO』を東京ドームで開催。リサはキャプションに「2nd to last stop here in Tokyo! Japan Blinks あざす」と、ハートマークを添えて日本のファンへの感謝を綴った。

リサの抜群のスタイルが引き立つ、豹柄をポイントにあしらった衣装でのステージショットは、ニーハイブーツのレースアップの隙間から覗く肌が、なんともセクシーだ。そして9、12枚目ではかわいらしいピンクのハローキティのケースを付けたスマートフォンで鏡越しにセルフィーを撮影。無数のスタッズが付いたシルバーの衣装にマントを纏い、唯一無二のカリスマ性を放った。

そして16枚目では、ローライズショーツでウエストを大胆に披露。19枚目ではCanonのコンパクトデジタルカメラを鏡に向けて自撮りし、目元にグリッターが輝くステージメイクをアップで見せた。

