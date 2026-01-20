M!LK山中柔太朗×超特急アロハ『JUNON』臨増版表紙に登場！「普通に友だちができた（笑）」（アロハ）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『JUNON』2026年3月号が、通常版と臨増版の2パターンで1月22日に発売。

臨増版は、山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急/「高」は、はしごだかが正式表記）が表紙＆裏表紙に登場する。

■山中柔太朗（M!LK）×高松アロハ（超特急）「俳優同士だけど、一歩外に出たら、全然友だちって感じです」

2月13日よりロードショーの映画『純愛上等！』でW主演を飾る、山中柔太朗（M!LK）×高松アロハ（超特急）が表紙＆裏表紙をジャック。映画の話、そして映画限定ユニットとして主題歌を務める『LOVE 2000』の裏話なども聞いた。

■香取慎吾「いつからか『今を生きる人』から『明日を生きる人』へ」

今回の取材テーマは、「舞台裏」。ということで、アイドル・俳優・クリエイター…と芸能界屈指の肩書ホルダーの香取慎吾が、仕事やブライベートの“舞台裏”をたっぷりと語った。

■大舞台を終えたM!LKを直撃！

2025年、大きな飛躍を遂げたM!LKが登場。年末から年始にかけて音楽番組の出演で大忙し！ そんな年末年始を走り続けたM!LKを、JUNONはできるかぎり追いかけた。

忙しい日々のなかで、この状況をめいっぱい楽しむ彼ら。勢いはそのままに、さらなる進化を予感させる2026年の幕開け！

■中島颯太のNAKAJIMIND

FANTASTICSのボーカル・中島颯太の連載が再始動。自他ともに認める“ポジティブ人間”の中島が、読むたびに元気になれる、そんなマインドを連載で届ける。

今回のテーマは「Spotlight」。中島流の夢のかなえ方を語る。

3月号には、他にもSTARGLOW、りうら（いれいす）、リョウガ（超特急）、WILD BLUEのなど人気のスターが登場する。

■（特集）推し×推しの「しあわせ夢対談」

・工藤大輝（Da-iCE）×ユーキ（超特急）

・塩崎太智（M!LK）×野村康太

・奥野 壮×中沢元紀

・松本怜生×カルマ

・白濱亜嵐（GENERATIONS / EXILE）×木村慧人(FANTASTICS)、

・佐藤都志也（千葉ロッテマリーンズ）×REI（ONE N’ ONLY）、

・ニシダ（ラランド）×庄司浩平

■書籍情報

2026.02.22 ON SALE

『JUNON』3月号通常版



2026.02.22 ON SALE

『JUNON』3月号臨増版

表紙：山中柔太朗（M!LK）×高松アロハ（超特急）



