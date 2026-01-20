岡田准一と玉木宏が、出場した欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」に出場した際のインタビュー動画が、大会を主催する国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）公式Instagramで公開された。

【動画】岡田准一＆玉木宏が出場した柔術大会「ヨーロピアン2026」でインタビューなど①②

■岡田は「アクションをやることが多くて。そのなかでブラジリアン柔術をどう活かせるか」とふたりが出演する『イクサガミ』もアピール

ポストではふたりを「日本の映画スターの岡田准一と玉木宏が、多忙なスケジュールのなか、2026年の欧州選手権に出場した」と紹介。動画は、髭をはやしたふたりが並んで「このあと挑戦します！」と宣言するシーンからはじまる。

ふたりの英語での自己紹介を経て、岡田は「僕は日本で俳優をしているんですけど、そのなかでアクションをやることが多くて。そのなかでブラジリアン柔術をどう活かせるか、考えながら練習しています」と語る。闘志あふれる眼差しや技をかける場面が印象的な、道着で試合に出場する姿も。

玉木も「僕はボクシングを15年やってきて。違うスポーツもやってみたいと思ったときに柔術と出会って。そこから、岡田くんも言うように、俳優として伝えられる部分もあるだろうし、柔術も極めてみたいなと思いながら楽しんでいます」とブラジリアン柔術を続ける理由を明かし、玉木の試合シーンも登場。

大会についても岡田は「熱がある場所だと思うし。年を重ねてもできる競技として、僕らマスター4（46歳から50歳の部門）に出るんですけど。ケガも少なく、みんなでぶつかり合いながら、技術を競える競技だと思う」と魅力を熱弁。

玉木も「続けているなかでチャレンジできる場所があるのは、すごくいいことだと思うし。大きな大会を目標に練習を続けることによって、さらに技術も高くなると思って。何年かに1回はトライしたい」とコメントしている。

さらに岡田は「僕は日本の体の使い方を研究していて。アクションで使ったりもするんですけど。侍役も多いので。僕らが出演している『Last Samurai Standing』（邦題『イクサガミ』）をぜひチェックしてほしい」とアピール。そして「ブラジリアン柔術のオリジナルは日本の柔術にあって。体をちゃんと使えるようになりたい」と意気込んだ。

また玉木は「僕はまだパープルベルト（紫帯。なお岡田は最も高いランクの黒帯）だし、もっと追求していつかはブラックベルトになりたいっていうのも当然あります。でも、年を重ねても継続してできるスポーツっていうのが楽しいところだと思うので。ぜひ、健康的で楽しいスポーツだっていうのを、たくさんの人に知ってほしいなと思いながらやってます」とニッコリ。

最後、話題は再び『イクサガミ』へ。岡田が「Check,please」と英語で語りかけ、玉木は「（岡田と）一緒に出てますので。世界のどこでも観られる作品も増えてきたので、ぜひ名前からチェックしていただけると」と続けた。

コメント欄には「二刀流でかっこいい」「俳優のときと違った表情」「芸能界最強コンビ」「おふたり顔が似てる」などといったファンの声が続々と到着している。

なおNetflix公式Instagramでは、ふたりが出演する『イクサガミ』の冒頭7分がノーカットで公開されているので、ぜひチェックしてほしい。

■試合の模様も見られる岡田と玉木のインタビュー動画

■『イクサガミ』冒頭7分ノーカット