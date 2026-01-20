±ÊÀ¥Î÷¤¬BLACKPINK¥¸¥¹¤È½éÂÐÌÌ¡ª¸ß¤¤¤òÏ«¤¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡Ö²ñÏÃ¤¬Ê¿ÏÂ¤¹¤®¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎò»ËÅª½Ö´Ö¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ÷¤¯¤ó¿Â»Î¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤ÈBLACKPINK¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤Î½éÂÐÌÌ¤Î½Ö´Ö¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¤ÈBLACKPINK¥¸¥¹¡¢½éÂÐÌÌ¤Î½Ö´Ö¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¥¸¥¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È①②
¢£¡Ö¤³¤ÎÍí¤ß¤Ï¿·Á¯¡×¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤ÈBLACKPINK¥¸¥¹¤¬ÏÂ¤ä¤«¤Ë°§»¢
¤Õ¤¿¤ê¤Ï1·î19Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Dior¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹ºÝ¤Ë¡¢¥¸¥¹¤Ï¡Ö¥¸¥¹¤Çー¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥¹¥°¥êー¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¸¥¹¤Ï½Õ¤é¤·¤¤²ÖÊÁ¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Æü¤ËKing ¡õ Prince¤Ï¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬¡¢BLACKPINK¤ÏÅìµþ¥Éー¥à¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Éー¥à¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£±ÊÀ¥¤¬¡ÖºòÆü¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤Í¤®¤é¤¦¤È¡¢¥¸¥¹¤â¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç±ÊÀ¥¤ÎÂÎ¤òµ¤¸¯¤¤¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥¹¤ÈÎ÷¤¯¤ó¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡ª¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¨¤°¤¤¡×¡Ö²ñÏÃ¤¬Ê¿ÏÂ¤¹¤®¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¶õ´Ö¤¬Èþ¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÍí¤ß¤Ï¿·Á¯¡×¡ÖÎ÷¤¯¤ó¿Â»Î¤À¤ï¡×¡Ö¡Ø¥¸¥¹¤Çー¤¹¡ª¡Ù¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÏÂ¤ä¤«¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤Ý¤ï¤Ý¤ï¡×¡ÖÎò»ËÅª½Ö´Ö¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BLACKPINKÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¥¸¥¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤â»²²Ã¡£¿·ÌÚ¤ÏBLACKPINK¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Instagram¤Ë¥¸¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¦¤ËDior¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï´Ö¤ò¶õ¤±¤º¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤²¤ËÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£