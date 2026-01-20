【びっくりドンキー】4種のいちごデザートを販売!2026年初登場の「完熟いちごシフォン」や完熟いちごの「ジョッキパフェ」など
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、2026年1月21日から、期間限定「いちごデザートフェア」を実施する。国産の完熟いちごを使用したびっくりドンキーオリジナルの「いちごデザート」4種をラインアップする。
あわせて、1月21日〜2月17日までの間、人気メニューの「イチゴミルク」を、期間限定で100円引きで販売するキャンペーンを開催する。
※記事中の価格はいずれも税込表記。
◆「完熟いちごパフェ」
価格:1,080円
旬の国産完熟いちご、いちごのマスカルポーネ、いちごゼリー、いちごのソースを使用し、フレッシュさを感じる甘酸っぱい味わいに仕上げた。2025年登場時の2倍量となる6粒の完熟いちごをトッピングしている。
価格:590円
北海道ソフトクリームにいちごソースを絡めて完熟いちごをトッピングした、食後にぴったりな小さめサイズのデザート。◆初登場「完熟いちごシフォン」
単品:790円、コーヒーセット:890円
ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに完熟いちごとホイップクリームをのせ、カスタード風バニラアイスを添えた。
コーヒーセットの場合、「ホットコーヒー(シングルオリジン･ブレンド)」、「アイスコーヒーS(シングルオリジン･ブレンド)」の4種から選べる。◆ジョッキパフェ(完熟いちご)
価格:1,780円
完熟いちごを7粒使用し、いちごのマスカルポーネ、いちごゼリー、シフォンケーキ、ホイップクリーム、アイスクリームなどを大きなジョッキに詰め合わせた。
※いずれも朝10時からの販売となる。テイクアウト･デリバリーは対応していない。〈びっくりドンキーこだわりの“いちご”〉
「いちごデザートフェア」で使用しているいちごは、時期に応じて品種を選定。味･香り･つや･色の濃さなど独自の基準を設け、びっくりドンキーのソフトクリームとの相性の良さも考えている。また、輸送する際にはいちご同士がぶつからないよう、一粒ずつ仕切りを設けた専用のトレーで梱包し、配送しているという。〈イチゴミルク100円引きキャンペーン〉
また、人気メニューの「イチゴミルク」を、期間限定で100円引きで販売するキャンペーンを開催する。
イチゴミルク100円引きキャンペーン
【実施期間】
2026年1月21日〜2月17日
※午前10時から全時間帯で実施。
【対象メニュー】
･「イチゴミルクS」440円→340円
･「イチゴミルクL」640円→540円
※「おこさまイチゴミルク」、フードコート店舗の「イチゴミルク」もキャンペーン対象。テイクアウト、宅配メニューは対象外。
