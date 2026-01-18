全国地上波レギュラーゼロ よゐこ有野 現在の仕事量明かす 「実は食べられてます。売れっ子です」
よゐこの有野晋哉が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「有野ダークサイドｃｈ」を更新。「【真相】テレビから消えたよゐこ有野の行方」と題した動画をアップした。
動画冒頭、スタッフから同チャンネルの登録者数が伸びない原因として「ネット見ると『有野引退したの？』とか『めちゃイケ以降消えたの？』とか、そればっか出てくるんですよ。『よゐこ有野って誰？』っていうレベルに来てる」と、知名度が下がってきていると告げられた有野。驚きつつも、現在の仕事を列挙しだした。
コンビとしてのレギュラーが毎日放送「Ａぇ！！！！！！ゐこ」、有野個人はテレビ大阪「よゐこ有野この街攻略しとく？」、ＡＢＣテレビ「＃ふるさとのある暮らし」に出演中。月１回の番組では青森テレビ「サポドリ」、ＦＯＤ「有野屋書店」の２つ。そして代表作でもあるフジテレビＯＮＥ「ゲームセンターＣＸ」も隔週で放送が続いている。ラジオはＭＢＳラジオ「オレたちゴチャ・まぜ！〜集まれヤンヤン〜」に出演中だ。
テレビ、ラジオ以外でも「講師の仕事、先生ですね。ちゃんとお金の発生している専門学校の先生」と、意外な仕事を明かした有野。代々木アニメーション学院のＶＴｕｂｅｒ科で月１回、９０分２コマの授業を担当しているという。
さらに双葉社総合文芸サイト・ＣＯＬＯＲＦＵＬで料理エッセイ「副菜はガヤみたいなもん」を月２回連載中。ＦＯＤで連載されている漫画「引越しセンターＳ」の原案を担当し、アイドル誌「ＢＯＭＢ」で長年続く連載「棚からボム餅」も健在だという。ＹｏｕＴｕｂｅも個人で２つを運営し、自身で撮影と編集もこなす。
振り返りが終わり、「レギュラー仕事１１本、個人のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル２つ、ブログ、Ｘ」という自身の仕事に「思てるよりも忙しいね」と、笑った有野。スタッフの「たぶん視聴者はゲームセンターＣＸしかやってない、月の休み２９日くらいだと思ってますよ」という言葉に笑いながら、「あの人消えたと思っている人も実は結構食べられてますよ。見られるところは限られるけど、売れっ子です」と、自虐も込めて語っていた。