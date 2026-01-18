¡ÖÎëÌÚ½¡ÃË¤Î¡È°¦¿Í¤Î»Ò¡É¤È¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¼«Ì±ÅÞ¹ÊóËÜÉôÄ¹¡¦ÎëÌÚµ®»Ò¤¬¸ì¤ëÈðëîÃæ½ý¤È¤ÎÀï¤¤¡ÖÊüÃÖ¤·¤¿¤éÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Îô²½¡×
2025Ç¯¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤ÇºÇÇ¯¾¯¤Î¼«Ì±ÅÞÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢ÎëÌÚ½¡ÃË¤ÎÌ¼¤Ç¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÎëÌÚµ®»Ò¹ÊóËÜÉôÄ¹¡£µ¡´Ø»æ¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò´º¹Ô¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¹ÊóÀïÎ¬¤ÇÅÞÀª³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï½¢Ç¤Á°¤«¤éÇÜ°Ê¾å¤ÎÌó6Ëü¿Í¤ËÁý¤¨¡¢¤É¤ó¤ÊÈãÈ½¤Ë¤âÀÚ¤êÊÖ¤¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉã¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ½¡ÃËµÄ°÷¤È±éÀâ¤¹¤ëÎëÌÚµ®»ÒµÄ°÷
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¡¢¹ÊóËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ö¶âµû¤Î¥Õ¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¾¯½÷»þÂå
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ã¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーËÁÆ¬¡¢ÎëÌÚµ®»ÒµÄ°÷¤Ï°Õ³°¤Ê¹ðÇò¤«¤éÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ë¡Ø°§»¢¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤»Ò¤Ç¡£¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ø¶âµû¤Î¥Õ¥ó¡Ù¡£Êì¤Î¸å¤í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
À¸¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç½½¾¡ËèÆü¿·Ê¹¤Î1ÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ½¡ÃË»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÌ¼¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÏÉã¤¬ÃæÁªµó¶èÀ©¤Î¹Âç¤ÊÁªµó¶è¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·î¤Ë1²ó²ñ¤¨¤ë¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¸³è¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸å±ç²ñ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê²ÈÄí¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
Î¾¿Æ¤¬Ë»¤·¤¯Èô¤Ó²ó¤ëÃæ¡¢ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¼«Á³¤ÈÎ¾¿Æ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Î¿¿»÷»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¤´Ö°ìÈÌ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª²½¾Ñ¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø»ä¤Ë¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢3ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ã¿è¤Ë¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï°ìÅÙ¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¾ÍèÀäÂÐ¤ËÀ¯¼£²È¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Yahoo!¥Ë¥åー¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡ÖÎëÌÚ½¡ÃË¤ÎÌ¼½ÐÇÏ¡×
Å¾µ¡¤Ï2012Ç¯¡£Åö»þ¼Ò²ñ¿Í¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇYahoo!¥Ë¥åー¥¹¤ò³«¤¡¢¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÎëÌÚ½¡ÃË¤ÎÌ¼½ÐÇÏ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¨¡¢Ì¼¤Ã¤Æ»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡© ¤Ã¤Æ¡£²ñ¼Ò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤Ê¤ó¤«¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢15Ê¬¸å¤Ë¾å»Ê¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡ØÁªµó¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×
Éã¤Ï¸øÌ±¸¢Ää»ßÃæ¡£Íê¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤íÊì¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤ÎµÞÀèË¯¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Î¸å±ç²ñ¤Î¿Í¡¹¤¬ÎëÌÚµÄ°÷¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÎëÌÚµ®»Ò¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡£»ÊË¡¤ÏÎëÌÚ½¡ÃË¤òÍø±×Í¶Æ³¤ÎÀ¯¼£²È¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¿¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¿À¯¼£²È¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¼¨¤·¤¿¤¤¡×
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÃÏ¸µ¤Ç°é¤Á¡¢Éã¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤â°®¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃÏ¸µ°¦¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¸å±ç²ñ¤Î¿Í¡¹¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤³¤ì¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï2ÅÙ¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â»ä¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡£Î¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Éã¡¦½¡ÃËµÄ°÷¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤·Éã¤¬¡Øµ®»Ò¡¢¤¹¤Þ¤ó¡£½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢´ù¤Î¾å¤ò¥Ð¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¡Ø¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»ä¤ò¤³¤ì°Ê¾å´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ª ¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç¼è¤êÊÖ¤¹¤Ù¤¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Éã¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÎëÌÚ½¡ÃË¡¦µ®»Ò¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¿Æ»Ò¤ÎËÜ¼Á¤òÉ½¤¹¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¤í¤¦¡£
½¢Ç¤½éÆü¤Ë¥Õ¥©¥ó¥ÈÊÑ¹¹¤òÄó°Æ
2025Ç¯10·î¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ÊóËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÎëÌÚµÄ°÷¡£
¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´·Îã¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¸å²¡¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½¢Ç¤¸å¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬µ¡´Ø»æ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢¤Þ¤º¥Õ¥©¥ó¥È¤ò1.5ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤·¤Æ¡¢»ëÇ§À¡¦È½ÊÌÀ¤Î¹â¤¤¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½»»¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤·¤ì¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹æ¤Ë¤Ï¡Ø¥Õ¥©¥ó¥È¤âÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤µ¤âÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³§¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤¯¹Êó¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢É¾È½¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î³Êº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤ä»ÙÉôÄ¹¸þ¤±¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¹ÖºÂ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿»ö¤âÌÜÅª¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¡£Ã±½ã¤ËSNS¤ò¤ä¤Ã¤ÆËèÆü¤ÎÄ«¿©¤äÃë¿©¤Ð¤«¤êÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤ªÁ°¡¢»Å»ö¤·¤í¤è¡Ù¤Ã¤ÆÈãÈ½¤·¤«Íè¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ²¿¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤«¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡×
ËÜ¿Í¤¬Åê¹Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤ÈÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¡Ö»öÌ³½ê°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Áー¥àÀï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£»ä¤âÉáÃÊ¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÁªµóÀïÃæ¤Ï»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅê¹Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ø¼«Ê¬ÅÞ¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨»öÌ³½ê¤Ï¥Áー¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡£³Æ¥Áー¥à¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¤âÇ§¼±¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢Ï¢·È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤ì¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ÊóËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ïº£¸å¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ä¸í¾ðÊóÂÐºö¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤éÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÎô²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬À¯¼£¤Ë´Ø¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö°Ì¾¤ÏÌµÌ¾¤Ë¾¡¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¤Î»þÂå¤Ï¡Ø°Ì¾¤ÏÌµÌ¾¤Ë¾¡¤ë¡Ù¤È¡£½µ´©»ï¤Ë½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¡¢Ã¡¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÍÌ¾ÀÇ¤Ç¡¢¤½¤³¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£º£¤Ç¤â°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡Ø¤½¤ì¤À¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀèÀ¸¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ã¤¤¿Í¤ä½÷À¡¢ÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬À¯¼£¤Ë»²²è¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¸³è´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¡¢¥Þ¥ÞÍ§¡¦¥Ñ¥ÑÍ§¤ËÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬À¯¼£¤Ë´Ø¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
Áªµó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½é²ó¤Ï½ÐÇÏ¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÈðëî¤äÃæ½ý¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ç¡¢²ù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆÃ¤Ë¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³È»¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥«¤À¤È¤«´ÖÈ´¤±¤À¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À²Ä°¦¤¤¡£¿Í´Ö¤À¤«¤é¥Ð¥«¤Ê¤È¤³¤í¤â´ÖÈ´¤±¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤¿¤«¤â¤ä¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£»ä¤¬°ìÈÖÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µõ¼Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Éã¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿µõÁü¤È¤ÎÀï¤¤¤òºÇ¤â¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¼¤Ï»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÉã¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿Ê¬Ã¯¤è¤ê¤â´ÊÃ±¤Ë¥¹¥ëー¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤ÎÊóÆ»¤Ç»ä¤Ï¡Ø°¦¿Í¤Î»Ò¡Ù¤È¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Éã¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È»ä¤ÎÀ³Ê¤ÏÊì¤½¤Ã¤¯¤ê¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡ØDNA´ÕÄêÉÔÍ×¤Ê¿Æ»Ò¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤Éã¤Ë´é¤¬»÷¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬¡¢¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤Î¤È¤Ì¼¤ÎÆ·¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯Éã¾ù¤ê¤ÎÆ®»Ö¤Î±ê¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡Ø¶âµû¤Î¥Õ¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ï¤â¤¦¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÅÃ¤ß¤Ê¤¯¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®½Ð¤¹Èà½÷¤«¤é¤Ï¶¯¤¤¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤Î¸»Àô¡¢¤½¤·¤Æ½÷ÀÀ¯¼£²È¡¦Æ¯¤¯Êì¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚ¸¶¤ß¤®¤ï »£±Æ¡¿ã·Æ£¼þÂ¤