不倫疑惑の次は10億円超の詐欺？韓国芸能事務所の女性会長、報道についてコメント

p_Arcグループ兼One Hundredのチャ・ガウォン会長が、詐欺の疑いで訴えられたことを否認した。

去る1月16日、芸能事務所One Hundredは公式コメントを通じて、「本日報道で言及されたA社との協業に関して、当社はA社の帰責事由により、これ以上協業を持続できないという公式の立場を、すでに昨年10月に明確に伝えた。その後、当社はA社がすでに進行中だったほかの事業および関連する手続きを整理し、終えることを待っていた状況だった」と伝えた。

続けて、「また、当社およびチャ・ガウォン会長は、現在までいかなる告訴状も正式に送達された事実はない」と明らかにした。

さらに、「当社は昨年、この事案と関連して、A社を相手に法的対応を検討したが、当時不必要な誤解と混乱を招きかねないという判断の下で、先に告訴手続きを行わなかった」と述べた。

加えて、「今後告訴状が公式に受理されたり捜査の手続きが開始されたりする場合、当社は正当な権利保護のために、応訴を含むすべての法的措置を取る予定であることを明確にする」と説明した。

それとともに、「当社は前払金に関して、いかなる不法行為や不当な処分をした事実はなく、会社を運営する過程でチャ・ガウォン会長が、BPMエンターテインメント、One Hundred、INB100に支給した個人資金が、前払金として受け取った金額よりはるかに大きいという点を知らせる。これは今後法的手続きを通じて、明確に疎明されるだろう」と綴った。

（写真＝One Hundred）チャ・ガウォン

最後に、「根拠のない推測に過ぎない報道と一方的な主張により、当社と所属アーティスト、そして関連する従事者の名誉が毀損されないことを願う」と伝えた。

これに先立って同日、韓国メディア『THE FACT』の報道によると、チャ・ガウォン会長が、韓国のエンタメテック企業から特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺の疑いで提訴されたという。金額だけで100億ウォン以上（約11億円）と推定されているという。

A社はアーティストIPを活用した公演、グッズ、ファン疎通プラットフォームなどのサービスを提供する企業で、芸能事務所One Hundred、BPMエンターテインメント、INB100もA社とアーティストIP契約を結び、巨額の前払金を受け取ったが、契約をまともに履行しなかったという主張が提起された。