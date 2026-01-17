江原啓之「誰もが健やかな童心に返りますよ」 2026年は金太郎ゆかりの地へ

江原啓之さんが授ける、健やかな生き方。誰もがイメージする金太郎は、元気な子どもの姿であり健やかさの象徴です。その金太郎パワーにあやかる旅を、江原さんと巡ります。

神奈川・静岡にまたがる、金太郎ゆかりの地

金太郎にまつわる場所は神奈川や静岡に広く点在し、ハイキングコースとしても人気なのでぜひ足を延ばして。「金太郎伝説を守る地元の人たちへの敬意や自然に対する畏敬の念は忘れないようにしましょう」（江原さん）

夕日の滝

金太郎が産湯をつかった神聖な場

「滝や水場は本来とても神聖な場所です。単なる遊び場としてとらえないで」と江原さん。ここ夕日の滝は、金太郎が産湯をつかった滝といわれており、金太郎伝説の地として由緒ある場所。落差のある滝の水煙には、神聖な美しさと同時に激しさを感じ、畏敬の念を抱かずにはいられない。水の恵みによって田畑が潤い、人間はその命の恵みを分けていただいていると考えれば、健やかな自然の営みを汚してはならないことにも気づけるはず。 神奈川県南足柄市矢倉沢 TEL. 0465-74-2111（南足柄市役所）

金太郎遊び石

金太郎の遊び場は棚田の中の巨石

夕日の滝を下った棚田の中にあるのが金太郎遊び石。兜に似た形の「かぶと石」と、上部がやや平らで太鼓のような「たいこ石」の2つがある。近くに金太郎の生家跡があり、金太郎が動物たちと一緒にこの石で遊んだという伝説が伝わる。一説には金太郎が夕日の滝から投げて遊んだ石とも。広い棚田風景のなかでは大きさがわかりにくいものの近づくとかなりの巨石。「金太郎伝説に触れれば誰もが健やかな童心に返りますよ」。 神奈川県南足柄市矢倉沢2324 TEL. 04650-74-2111（南足柄市役所）

ほかにもある金太郎ゆかりの地

【足柄山】足柄峠や金時山を含む一帯は金太郎伝説の宝庫。

公時神社がある金時山を含めた神奈川県と静岡県にまたがる一帯が足柄山と呼ばれており、金太郎伝説をたどるエリアとなっている。今回、江原さんが富士山を背に撮影に臨んだのが神奈川県と静岡県の県境に位置する足柄峠。足柄城址からは絶景の富士山が拝める。

【金太郎生家跡】のどかな場所にある金太郎が生まれた家の跡。

金太郎の生誕については諸説があり、そのひとつが長者の娘・八重桐から生まれたという説。日本の原風景のようなのどかな山あいに残る礎石が、八重桐の実家であり金太郎の生家跡として伝わる。夕日の滝や金太郎遊び石の近くにあり散策コースとなっている。

江原啓之

えはら・ひろゆき スピリチュアリスト、オペラ歌手。1964年12月22日生まれ、東京都出身。一般財団法人日本スピリチュアリズム協会代表理事。吉備国際大学、九州医療科学大学客員教授。『お祓い箱 令和八年 御託宣付き』（マガジンハウス）が好評発売中。