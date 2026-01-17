【ポケモン】ベビーブランド『モンポケ』日本橋三越本店でPOPUP開催！
日本橋三越本店にてポケモン公式ベビーブランド「モンポケ」のPOPUP SHOP開催が決定！ 親子で楽しめるモンポケグッズが大集合する。
☆『モンポケ』のキュートなデザインアイテムなどをチェック！（写真7点）＞＞＞
『ポケットモンスター』をモチーフにしたベビーブランド『モンポケ』のPOPUPSHOPが日本橋三越本店にて開催されることが決定した。
『モンポケ』は2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランド。
ブランドテーマは、「はじめまして、をあつめよう。」
お子様に、たくさんの ”はじめて” の経験を積んで豊かな心に成長してほしい、親御様に、お子様の一度きりの ”はじめて” というかけがえのない瞬間をたくさん集めて欲しい、という願いが込められている。
今回のPOPUP SHOPでは、おもちゃやぬいぐるみをはじめ、絵本、アパレル、雑貨など、親子で楽しめるモンポケグッズが大集合！
会期中、3300円（税込）以上お買い上げいただいたお客様には、先着でオリジナル巾着（非売品）がプレゼントされる。
モンポケの最新アイテムが掲載された「monpoké 2025 AUTUMN/WINTER LOOKBOOK」がモンポケ公式HPにて公開中！ POPUP SHOPに足を運ぶ前に事前チェックしておくのがおすすめだ。
また、ポケモン公式Youtubeチャンネル「ポケモンキッズTV」にてショートアニメを公開中！
詳しくはモンポケ公式ホームページで確認してね。
（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
