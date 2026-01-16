Illustrations Dick Bruna（C）copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com

『ミッフィー』のほわっとした光に癒される「かわいい！マスコットライト Part.3」がカプセルトイに登場！　ブルーナキャラクター勢ぞろい、これはぜんぶ揃えたくなる可愛らしさ♪

アイピーフォーの新作カプセルトイ「ミッフィー　かわいい！マスコットライト Part.3」が2026年1月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて展開スタート！
世界中で世代を超えて愛される『ミッフィー』が、ほわっと光るマスコットライトのカプセルトイとなった本アイテムは、大人気につき今回が第3弾となる。

底面にあるスイッチをONにすると、手のひらサイズのミッフィーたちがほわっと優しく光る仕様。
ラインナップは、「ミッフィー」「おばけミッフィー」「ライオン」「ゾウ」「ボリス」「バーバラ」の全6種。
スイッチをOFFにすれば、マスコットとしてお部屋に飾って楽しむこともできちゃいます♪

デスクや寝室に並べれば、ミッフィーたちとゆったり癒される時間が過ごせるはず。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！

