Æ£°æÎ®À±¤È½Å²¬Âçµ£¤¬Snow Man¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¡¢¾®ÂíË¾¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤¬King ¡õ Prince¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤ò¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡Ê¡ÖßÀ¡×¤Ï°ÛÂÎ»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¦Ãæ´Ö½ßÂÀ¡¦¶Í»³¾È»Ë¤¬¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¡Ö½é¿´LOVE¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤¬¡¢WEST.¸ø¼°TikTok¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛWEST.¤¬¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¡Ö½é¿´LOVE¡×¤òÂ³¡¹¥«¥Ðー①～③
¢£»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ëWEST.
Æ£°æ¤È½Å²¬¤Ï¡¢²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£Æ£°æ¤Ï¿¼¹È¤Î¥Õ¥¡ー¤¬¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥³ー¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å²¬¤Ï¥Ó¥¸¥åー¤ÎÁõ¾þ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¹õ¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Å²¬¤¬Á°¡¢Æ£°æ¤¬¸å¤í¤ÇÍÙ¤ê¤À¤¹¡£Æ£°æ¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤È¤¤ª¤ê¸ý¤º¤µ¤ß¡¢½Å²¬¤Ï¿°¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿É½¾ð¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ñ¥é¥Ñ¥éÉ÷¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¼ê¤Î¿¶¤ê¤ò¡¢¥¥ì¤è¤¯Â·¤¨¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ó¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÙ¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¾®Âí¤¬¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÍðÆþ¡£Æ£°æ¤Ï¾®Âí¤ò»Ø¤·¡¢½Å²¬¤Ï»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¤âÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤ËßÀÅÄ¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÍðÆþ¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤ÇÆ£°æ¤¬ßÀÅÄ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¿¨¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ£°æ¡õ½Å²¬¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°È±²¼¤í¤·¤¿½Å²¬¤¯¤óºÇ¹â¡×¡ÖÆ£°æ¤¯¤ó¤Î¥Ó¥¸¥åÍ¥¾¡¡×¡Ö¤·¤²¤ê¤å¤»¤Î´éÌÌ¤¬¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¡ÖÆ±´ü¥À¥ó¥¹Âº¤¤¡×¡Ö¤Ï¤Þ¤³¤¿ÍðÆþ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿TikTok¤Ë¤Ï¡¢King ¡õ Prince¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤ò¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¾®Âí¤È¿À»³¤ÎÆ°²è¤â¡£
¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾å²¼¹õ¤ÎÆ°¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ËÇò¥¹¥Ëー¥«ー»Ñ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤ò¥¥á¤Æ¤«¤é¥À¥ó¥¹¡£¾®Âí¤¬Á°¡¢¿À»³¤¬¸å¤í¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼ê¤Ä¤¤ä·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥¥ì¥Ã¥¥ì¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¹¥Ã¤È¾ì½ê¤òº¸±¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿À»³¤¬¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ß½Ð¤Æ¡¢¾®Âí¤¬¸å¤í¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥é¥¹¥È¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤¬ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¿À¤Á¤ã¤ó¥¢¥¤¥½¥ì¤¨¤°¡×¡Ö¾®Âí¤¯¤ó¤ÎÄ¹¤¤¼êÂ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥À¥ó¥¹¡×¡Ö¤ª´é¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤ËÍÙ¤ë¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥Ä¥¥è¥ßºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ßÀÅÄ¡¢Ãæ´Ö¡¢¶Í»³¤¬¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¡Ö½é¿´LOVE¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡È¤ª¤¸LOVE¡É¤È¤¤¤¦°ì¸À¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ´Ö¤Ï¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¤Î¥¸¥ãー¥¸¡¢¶Í»³¤Ï¥°¥ìー¤Î¥Ñー¥«ー¤ÈÇò¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¡¢ßÀÅÄ¤Ï¹õ¥¸¥ãー¥¸¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£Ãæ´Ö¤¬¡Ò±¿Ì¿¡Ê¥¥»¥¡Ë¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ó¤Ç¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥¢¥Ã¥×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
²£¤ËÍÉ¤ì¤¿¤ê¿Íº¹¤·»Ø¤Ç´é¤ò»Ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥¥åー¥È¤Ê¿¶¤ê¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤³¤«¾È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖËâË¡¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©ËâË¡¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¥é¥Ö¡ª¡×¤È»Ø¥Ïー¥È¤¹¤ë¶Í»³¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¥¥á´é¤ò¤¹¤ëßÀÅÄ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤¸LOVE¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃæ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡Ö·»ÁÈ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤¸LOVE¤×¤ê¤Æ¤£ー¡×¡Ö¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿¿Åß¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤âºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£