TSMC¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥ÊÂè2¹©¾ì¤ÇÍèÇ¯²¼È¾´ü¤Ë¤âÎÌ»º³«»Ï¤Ø¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤Îò²Å¯²È¡Ê¤®¤Æ¤Ä¤«¡ËÆ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï15Æü¤Î¶ÈÀÓÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥ÊÂè2¹©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯Ãæ¤ËÁõÃÖ¤òÈÂÆþ¤·¡¢Åö½é¤Î·×²è¤è¤êÁá¤¤ÍèÇ¯²¼È¾´ü¤ËÎÌ»º¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂè3¹©¾ì¤Î·úÀß¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè4¹©¾ì¤ÈÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·úÀßµö²Ä¤ò¿½ÀÁÃæ¤À¤È¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÏÀè¤´¤í¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ë¿·ÍÑÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ò²»á¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿Ä¶Âçµ¬ÌÏ¥¦¥¨¥Ï¡¼¹©¾ì½¸Íî¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡¢¹âÀÇ½·×»»´ØÏ¢¤Î¸ÜµÒ¤ÎÀèÃ¼¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤Î²¼¤Ç¡¢º£¸å¿ôÇ¯¤â°ú¤Â³¤¡¢ÂæÏÑ¤ÇÀèÃ¼¥×¥í¥»¥¹¤äÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°»ÜÀß¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿Æ²ñ¼Ò¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë2025Ç¯¤ÎÅö´ü½ãÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î1Ãû7178²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó8Ãû4800²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡ÊEPS¡Ë¤Ï66.25¸µ¡ÊÌó330±ß¡Ë¡£26Ç¯¤ÎÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï30¡ó¶á¤¯¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄ¥·úÃæ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤Î²¼¤Ç¡¢º£¸å¿ôÇ¯¤â°ú¤Â³¤¡¢ÂæÏÑ¤ÇÀèÃ¼¥×¥í¥»¥¹¤äÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°»ÜÀß¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿Æ²ñ¼Ò¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë2025Ç¯¤ÎÅö´ü½ãÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î1Ãû7178²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó8Ãû4800²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡ÊEPS¡Ë¤Ï66.25¸µ¡ÊÌó330±ß¡Ë¡£26Ç¯¤ÎÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï30¡ó¶á¤¯¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄ¥·úÃæ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë