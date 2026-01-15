ÌÚÂ¼ÂóºÈ53ºÐ¡¢¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡£·ù¤ï¤ì¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ç¤Î³Ð¸ç
¡¡1·î1Æü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¼ç±é¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤¬Netflix¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤ª¤è¤Ó2021Ç¯¤ÎSP¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡¢¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¡¢2023Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡Ù¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¤½¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¶µ¾ìIII¡Ù¤Ï¡¢Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ëNetflix±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤È¡¢2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Î2Éôºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î¡ÈÇòÈ±¡É¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¥à¥¿¥¯¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿²áµî
¡¡Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²Ú¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤ò±é¤¸¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¥à¥¿¥¯¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢¡ØBelieve-·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶-¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÃ¦¹öÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½õ±é¤Ë²ó¤êÊ¿ËÞ¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ËÊ±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡¢¡ÈÃ¦¡É¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¥à¥¿¥¯¡×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉ÷´Ö¸ø¿ÆÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇòÈ±¤ÇÊ©ÄºÌÌ¤ÎÉ÷´Ö¤Ï¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¡Ö·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆÅ¬À¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤ò¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Î¾¯¤·¤Î±³¤â¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¸·¤·¤¯Âà¹»ÆÏ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÎäÅ°¤Êµ´¶µ´±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤Ç¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ê¤ÉÌÀ³Î¤Ê°°Ê³°¡¢Â¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê»ù¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¸«¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤¬¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤Æ²þ¿´¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡ÈÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡É¤ËË×Æþ
¡¡°ìÊý¡¢É÷´Ö¤ÏÀ¼¿§¤âÄã¤¯½Â¤¯¡¢´¶¾ð¤¬Ìµ¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ê¤³¤È¤·¤«È¯¤µ¤º¡¢Á´¿È¤«¤é¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤°µ¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ï¿Í¤ÎÌ¿¤Ë·¸¤ï¤ë·Ù»¡´±¤ò°é¤Æ¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î»ñ³Ê¤¬Ìµ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢É÷´Ö¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Áá¤á¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±Âà¹»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£É÷´Ö¤Ë¤âº¬Äì¤Ë²¹¾ð¤¬Ìµ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Èµß¤¤¾å¤²¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤¹¡É¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É½ÌÌÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð»ëÄ°¼Ô¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌµ»üÈá¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢É÷´Ö¸ø¿Æ¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡°ÛÎã¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿SP¥É¥é¥ÞÈÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢·î9ÏÈ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡ÙÊüÁ÷»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·î9¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ç¡¢¤³¤ÎÂêºà¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£
¡¡¶µ¾ì¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢º£¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌÌ¡¹¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀÖÁ¿±ÒÆó¤µ¤ó¡¢¿·³À·ë°á¤µ¤ó¡¢ÇòÀÐËã°á¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿·î9ÈÇ¡Ø¶µ¾ì0¡Ù¤Ç¤â·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤òåÌÌ©¤ËßÕ¤ê½Ð¤·¡¢°ÛÎã¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ÏÁ¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢±Ç²è¤ÎÁ°ÊÔ¤¬Netflix¡¢¸åÊÔ¤¬·à¾ìÈÇ¤ÈÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È°ÕÍß¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£53ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤¤¤äº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÄêÄ´ÏÂ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¡¢¿·¤¿¤ÊÄº¤Ø¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Á°Îã¤È¤Ê¤ë
¡¡¤½¤Î¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤È¡¢´ûÂ¸²ñ°÷°Ê³°¤Ë¤Ï¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾¯¤·¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ø³«¤Î»ÅÊý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·î³Û¤Ç¸À¤¨¤Ð·à¾ì±Ç²è¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤è¤ê°Â²Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ç²èÈÇ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¤ª»î¤·¤Ç¸«¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
