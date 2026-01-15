¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½ ÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î³ÈÂç¤Ø¡ÖÂ¾ÅÞ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡× ¹â»ÔÁíÍý¤Î¡È½°µÄ±¡²ò»¶°Õ¸þ¡É¤Ë¡Ö¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Ä¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢15Æü¸áÁ°¡¢Ãæ±û´´»ö²ñ¤Ç¤ÎËÁÆ¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤¬Í¿ÅÞ´´Éô¤Ë½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤òÅÁÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤ë½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤ÏÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹à¡£²æ¡¹¸øÌÀÅÞ¤Ï¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÏºòÇ¯¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò¤·¤Æ¡¢ÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÃæÆ»ÀªÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¡¢¤³¤ÎÀªÎÏ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿±¦·¹²½¤¬¿Ê¤àÀ¯¼£¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ç°Õ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÃæÆ»¼çµÁ¤ÎÂç¤¤Ê²ô¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¸øÌÀÅÞ¤Î¸Ç¤¤·è°Õ¤Î²¼¡¢ÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤Î²ô¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¤Ç»ä¤É¤âÂ¾ÅÞ¤ÎÊý¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤³¤¦¤¤¤¦À¯¼£¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Î¡¢ÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÊ¿ÏÂ¡¢Èó³Ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È ÏÃ¤·¤¿¡£¡ãABEMA NEWS¡ä