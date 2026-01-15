¡ÚÂ®Êó¡Û¶¯À©¼¹¹Ô´±¤é2¿Í»É¤µ¤ì1¿Í½ÅÂÎ1¿Í¤±¤¬¡ÄÉô²°¤ÎÎ©¤ÁÂà¤Í×ÀÁÃæ¡¡40Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡¸½¾ì¤ÇÇúÈ¯¤â¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
Â®Êó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç2¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÀè¤Û¤É¡¢40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡ÖÎ©¤ÁÂà¤Í×ÀÁ¤ÇÍè¤¿¼¹¹Ô´±¤¬¼êÂ³¤Ãæ¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¼êÂ³¤¤ËË¬¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô2¿Í¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á40Âå¤«¤é50Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¤â¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»É¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à40Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÊªÆâ¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÃË¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£