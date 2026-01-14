この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【キッチン雑貨】おしゃれで料理が映えるお皿・食器とおすすめのお店紹介」と題した動画を公開。のが氏がお気に入りの食器を紹介しながら、食器集めの魅力や長く愛用するための選び方のコツを解説した。



のが氏は、食器集めの魅力について「本当に一生モノだなと思っていて」「一個一個がね、そんなに高くない」と語る。陶器は劣化しにくく、作家ものでも比較的手頃な価格から始められるため、長く楽しめる趣味として最適であると説明した。



動画では、のが氏が愛用する食器が次々と紹介される。特に、食器集めにハマるきっかけになったという作家「あずさん」のボウルは、美しい色合いだけでなく、麺類から丼もの、サラダまで幅広く使える万能性が魅力だという。また、写真映えするというグレーの平皿については、1枚しか買わなかった経験から「平皿は二枚ずつ買うのが良いと思います」と、自身の失敗から学んだ購入のコツを明かした。さらに、ポルトガル製の白い大皿を手に取り、「リムの部分が広いお皿は作ったご飯が高級感があるように見えます」と、料理をより一層美しく見せるための器選びのポイントも解説した。



のが氏は、特定のブランドやジャンルに固執せず、作家ものから「IKEA」「STAUB」といったブランド品、旅先で見つけた一点物まで、自身の感性を大切に食器を選んでいる。食器は単なる道具ではなく、日々の食事を豊かにするパートナーであるという、のが氏の哲学がうかがえる動画となっている。