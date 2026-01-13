¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û¤³¤ì²¿¤Ë¸«¤¨¤ë¡©Åú¤¨¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤ªÈè¤ìÅÙ¡×
Q.°Ê²¼¤Î³¨¤Ï²¿¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡©A¡ÁD¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A¡§³³Ì
B¡§¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
C¡§¤«¤¿¤Ä¤à¤ê
D¡§¤Ê¤ë¤È
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤½¤ì¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤³¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¡Û¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤ªÈè¤ìÅÙ¡×
¾å¤Î³¨¤¬²¿¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤«¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤ªÈè¤ìÅÙ¡×¤¬Ãµ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
A¡§³³Ì¡Ä¤ªÈè¤ìÅÙ10¡ó
³³Ì¤Ë¸«¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤ªÈè¤ìÅÙ¤Ï10¡ó¤È¡¢¤È¤Æ¤âÄã¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¶õµ¤¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¤ò¤Ä¤«¤¤¤¹¤®¤º¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Ë¤â°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢Íê¤é¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤Ë¤Ï¾å¼ê¤ËÀþ¤ò°ú¤¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
B¡§¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡Ä¤ªÈè¤ìÅÙ30¡ó
¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ë¸«¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤ªÈè¤ìÅÙ¤Ï30¡ó¡£Â¿¾¯¤Îµ¤¤Å¤«¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¼é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌµÍý¤À¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ì¤ë½ÀÆð¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤¹¤®¤Æ¡¢¾¯¤·Èè¤ì¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¿´¤â·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
C¡§¤«¤¿¤Ä¤à¤ê¡Ä¤ªÈè¤ìÅÙ70¡ó
¤«¤¿¤Ä¤à¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤ªÈè¤ìÅÙ¤Ï70¡ó¤È¡¢¤À¤¤¤ÖÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤¿¤ê¡¢µ¤¤ò¤Ä¤«¤¤¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÙ¤à¤³¤È¤Ï´Å¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤ò¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¿´¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
D¡§¤Ê¤ë¤È¡Ä¤ªÈè¤ìÅÙ90¡ó
¤Ê¤ë¤È¤Ë¸«¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤ªÈè¤ìÅÙ¤Ï90¡ó¡£¤«¤Ê¤ê¸Â³¦¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÏµÙ¤ß¤¿¤¤¤Î¤ËÌµÍý¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤â¼å²»¤òÅÇ¤±¤º¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
µ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡£Ï¢Íí¤òÊÖ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤ê¡¢²ñ¤¦Í½Äê¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¡Ö¤ªµÙ¤ß¡×¤ò°Õ¼±Åª¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£