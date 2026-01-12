¡Ö´üÂÔ¤Î2026Åß¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ä ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡ÖÆüÍË·à¾ì¡×¡¢¾¾Åè¡Ö¤ª¥³¥á¡×¤ËÇ÷¤ë°Õ³°¤¹¤®¤ë ¡ÈÉúÊ¼¡É ¤È¤Ï¡Ú500¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡¡¿·¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤¬Â³¡¹¤È»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤â¤Î¤«¤é¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢°åÎÅ·Ï¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¤â¤Ã¤È¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤É¤ì¤«¡©¡¡ËÜ»ï¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Ì±Êü¶É¤Î¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Ç1·îÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ15ºîÉÊ¡£Á´¹ñ¤Î20Âå¤«¤é60Âå¤Î¥É¥é¥Þ¹¥¤¤Î½÷À500¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×ºîÉÊ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡Ö´üÂÔ¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡×¥È¥Ã¥×5¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤³¤¦¡£Âè4°Ì¤Ë¤Ï¡¢Æ±É¼¤Ç2ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÚÂè4°Ì¡Û¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù39É¼
¼ç±é¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿²ÐÍË21»þ¡¿1·î13ÆüÊüÁ÷³«»Ï
¡¡¸¶ºî¾®Àâ¡ØºÆ²ñ¡Ù¤Ï¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡£ÃÝÆâ±é¤¸¤ë·º»ö¤¬23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½éÎø¤ÎÁê¼ê¤ÈºÆ²ñ¡¢¤·¤«¤·Èà½÷¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¤È¤¤¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¶¦±é¤Ï°æ¾å¿¿±û¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤Û¤«¡£
¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤ÇÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿ÌÜÅª¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå¡¦¼çÉØ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¡¡É¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Æ±ÍÍ¤Î°Õ¸«¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¡Ö¾¡ÃË¡×¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÂè4°Ì¡Û¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù39É¼
¼ç±é¡¦»ÖÅÄÌ¤Íè¡¿TBS·Ï¡¿²ÐÍË22»þ¡¿1·î13ÆüÊüÁ÷³«»Ï
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Îø¤â»Å»ö¤âÌ´¤â¹Ô¤¤Å¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡£¤½¤³¤ËÆÍÁ³ ¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É ¤À¤È¤¤¤¦ÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¡¼¡¼¤È¤¤¤¦»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¶¦±é¤Ï±öÌî±Íµ×¡¢¾®ÂíË¾¤Û¤«¡£
¡Ö±éµ»ÎÏ¤Î¤¢¤ë»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Îµ×¡¹¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡£¤³¤ì¤Ï¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ê60Âå¡¦¼çÉØ¡¦ºë¶Ì¸©¡Ë
¡Ö¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤â¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡×¡Ê20Âå¡¦¼çÉØ¡¦Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¡TBS·Ï¡Ö²Ð10¡×¥É¥é¥Þ¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ºî¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©
¡ÚÂè3°Ì¡Û¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù44É¼
¼ç±é¡¦¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿¶âÍË21»þ¡¿1·î16ÆüÊüÁ÷³«»Ï
¡¡¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡£¿·ÊÆ·º»ö¤Ç¤¢¤ëÉ×¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤¬½Ð¤ë¤À¤±¤Ç´üÂÔÂç¡×¡Ê40Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë
¡Ö¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ê¤Î¤«¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå¡¦Ìµ¿¦¡¦ÀéÍÕ¸©¡Ë
¡¡¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç·òÆ®¡£¾¾ËÜ¤Ï2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥«¥ª¥¹¤ÊÅ¸³«¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËÂ³¤¯¼ç±éºî¡£°ìÅ¾¤·¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡©
¡ÚÂè2°Ì¡Û¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù51É¼
¼ç±é¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿ÌÚÍË21»þ¡¿1·î8ÆüÊüÁ÷³«»Ï
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤ÈÄ´ºº¥¹¥¥ë¤Ï ¡È¥Þ¥ë¥µ¡É ¤ò¤·¤Î¤°¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÅìµþ¹ñÀÇ¶É¡¦»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡£¾¾Åè¤¬ÉÒÏÓÄ´ºº´±¤ò±é¤¸¤ë¼Ò²ñÇÉ¡¦ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡£¶¦±é¤Ïº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤Û¤«¡£
¡Ö¾¾Åè¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦µÜ¾ë¸©¡Ë
¡Ö¥Þ¥ë¥µ¤Î½÷¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¡Ê60Âå¡¦¸øÌ³°÷¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë
¡¡½é²ó»ëÄ°Î¨¤Ï10.0¡ó¤È¡¢¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¡£¥Æ¥ìÄ«¡ÖÌÚ9¡×¤Ï¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÏÈ¡£¤½¤ì¤é¤ËÂ³¤¯¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¤«¤â¡£
¡ÚÂè1°Ì¡Û¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù68É¼
¼ç±é¡¦ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¿TBS·Ï¡¿ÆüÍË21»þ¡¿1·î18ÆüÊüÁ÷³«»Ï
¡¡ÎëÌÚ¤¬¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿Á±ÎÉ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È°ÆÁ·º»ö¤ÎÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¦±é¤Ï¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢King¡õPrince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¤Û¤«¡£
¡ÖÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó¤Î°ÂÄê¤·¤¿±éµ»¤Ë´üÂÔ¡×¡Ê30Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¡ÖÆüÍË·à¾ì¤ÏËè²ó¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå¡¦Ìµ¿¦¡¦½©ÅÄ¸©¡Ë
¡¡TBS·Ï¡ÖÆüÍË·à¾ì¡×¤¬¤µ¤¹¤¬¤Î¶¯¤µ¡£Mrs. GREEN APPLE¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤ä°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤é¤â½Ð±é¡£¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¬¹ë²Ú¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3°Ì¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤Î¤ÏÂè13°Ì¤Î¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¡Ö·î9¡×¡Ö¼ç±é¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡×¤Ç¤³¤Î´üÂÔ¤Î¤Ê¤µ¤Ï¡Ä¡Ä¡£