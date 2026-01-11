「美的」3月号は4730円相当のコスメが付録！現品サイズのコスメ2つは豪華すぎる...。

小学館の美容雑誌「美的」2026年3月号の付録が豪華だとSNSで注目を集めています。

3月号は3つのバージョンがあり、特に注目度が高いのは「付録違い版」（1500円）です。韓国発のコスメブランド「fwee（フィー）」の現品サイズのコスメが2つ付いています。

クッションファンデにリップ＆チーク

「付録違い版」の特別付録は、クッションファンデ（2860円）とリップ＆チーク（1870円）の現品サイズです。なお、色は選べません。

・クッションエッグフィットカバー（※3色のうちどれか）

・リップアンドチーク グローイジェリーポット（※6色のうちどれか）

この2点だけで、4730円相当ですが、なんと雑誌価格は1500円！

さらに、貼り込み付録として、エレガンスの試供品とドモホルンリンクルの試供品も付いています。

・エレガンス エアリー リクイッド ファンデーション NA 202

・ドモホルンリンクル基本4点（保湿液、美活肌エキス、クリーム20、保護乳液）

それぞれ1包ずつ付いています。

Amazonとセブンネットショッピングでは予約開始早々、受付終了となりました（25年12月25日時点）。欲しい人は早めに予約できそうなお店や、当日発売があるお店を見つけておくといいかもしれませんね。

「美的」2026年3月号の発売日は1月22日です。3つのバージョンがあり、それぞれ付録の内容が異なるので注意してください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）