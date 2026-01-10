赤穂坂越へ牡蠣を求めて！「海鮮問屋 城」で海鮮BBQ

海の綺麗な港町、赤穂坂越といえば、名産の牡蠣！！冬になると、牡蠣や海産物を求めて、全国からたくさんのお客様が坂越へ訪れます。 今年は牡蠣が不漁と言われていますが、生簀を完備し牡蠣を堪能できる、とっておきのスポットがあります！毎年恒例のひとつの行事のように、何年もリピートしている赤穂坂越の牡蠣ツアーをご紹介します。

海鮮問屋 城(じょう)

坂越駅から徒歩15分ほど、坂越トンネルを抜けて右側にあるお店「海鮮問屋 城(じょう)」。以前は、この近くで営業されていたお店ですが、今年から場所を引越しされ、リニューアルオープン！お目当ては、“海鮮BBQ”牡蠣をはじめ、海老やホタテにアワビなど、新鮮な海鮮を目の前の網焼きコンロにて自身で焼いてゆく浜焼きスタイルのBBQ。

海鮮問屋ならではの店内奥の生簀

海鮮BBQで提供されている海鮮は、店内にて併設されている生簀から、オーダーが通るとお客様の元へと提供されています。今回は、特別に見学させていただきました。

ブクブクと音を立てる生簀には、牡蠣やアワビや海老などの魚介類がたくさん！(特別に見学させていただきました。)

オーダーすると、バケツなどにドカンっと豪快に盛り付けられた魚介類は、牡蠣・アワビ・ハマグリ・車海老、海鮮BBQのスタートです。

各自テーブルには網焼きコンロが設置

各テーブルに、網焼きコンロが設置されており、魚介類はおひとつからオーダー可能！焼きたての海鮮のいい香りがたまりません。

不漁と噂される牡蠣が味わえる！

本日のメイン料金は、生簀からとれたての牡蠣！毎年楽しみにしている冬のご馳走です。ぷりっとした食感で、口いっぱいに牡蠣の旨みが広がります。

新鮮な魚介類で海鮮BBQ

さっきまで生きていた、車海老蔵やホタテがじわじわと焼けてゆく香ばしい香りも、海鮮BBQの醍醐味！お写真動画に残したくなる映える思い出です。

海老のアヒージョ

ホイル焼きで提供される、大人気のアヒージョ。ゴロゴロと大きな海老が入った、「海老のアヒージョ」添えられたバケットも網焼きにしていただきます。海老の風味がオイルに溶けだし、ニンニクの風味と重なる、旨みたっぷりのアヒージョは病みつきになる美味しさ。

牡蠣フライ

サクサクの軽い食感、噛むとジュワっと溢れ出す牡蠣のジューシーな味わい、器から飛び出す、特大サイズの海老フライ、自家製のさっぱりとしながらもマイルドなタルタルソース、1つ食べると箸が止まらないお気に入りのメニューです。

種類豊富な一品

自慢の海鮮を使用した天ぷらは、時期や旬により日替わりで内容が変わるそう。この日は「生白子の天ぷら」をいただきました。サクふわの衣の中には、とろけるクリーミーな白子は、お酒と相性抜群！

炊きたてのとろ鮭イクラ釜飯

釜飯が大好きなので、どちらのお店でもメニューにあると、炊きあがりまで時間がかかっても必ずオーダーする釜飯！「とろ鮭イクラ釜飯」ふっくらと炊きあがった釜飯にたっぷりのイクラと、脂の乗った鮭がたっぷり！

賑わった牡蠣小屋を彷彿とさせる店内の雰囲気と、セルフで楽しむ海鮮BBQ！味付けも自分好みに、醤油やポン酢などでアレンジしながらお楽しみいただけます。

海鮮問屋 城

兵庫県赤穂市坂越2771

079-1468-788

※坂越トンネルを抜けてすぐに、観光用の無料駐車場があります。

月・火・水・木・金・祝前日・祝後日

11:00 - 15:00

L.O. 14:30

土・日・祝日

10:00 - 15:00

L.O. 14:30