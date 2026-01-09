くら寿司（大阪府堺市）の回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」と、サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」とのコラボキャンペーンが、1月9日から期間限定で開催されます。

コラボでは、雲の上で生まれたシナモロールをイメージした「シナモロールのお空にふわふわうどん」（580円、以下、税込み）と「シナモロールの空飛ぶりんごソーダ 」（490円）といったコラボメニューが登場。

「シナモロールのお空にふわふわうどん」は、ふんわりとしたホイップクリームを、シナモロールが生まれた雲に見立て、シナモロールが空に浮かぶような世界観を表現した、たらこクリームうどんです。うどんと甘みを抑えたホイップクリームが混ざることで、たらこのほどよい塩味とホイップクリームのまろやかさが調和し、優しくもコクのある味わいが楽しめます。ふたにはシナモロールが雲の上を飛んでいるようなデザインをあしらい、見た目も楽しめます。

「シナモロールの空飛ぶりんごソーダ 」は、水色のりんごソーダとホイップで“シナモロールカラー”を表現し、わたがしでシナモロールが生まれた雲を再現。ストローに付属するストローチャームは、組み立てるとクリアスタンドとして楽しむこともできます。

2500円の会計ごとに、オリジナルグッズが1個もらえるプレゼントキャンペーンも実施。第2弾まで行われ、第1弾では「クリアファイル」（全4種）、同月23日からの第2弾では「クッションチャーム」（全4種）がもらえます。

さらに、店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出るとシナモロールやエスプレッソ、カプチーノらがパジャマを着た姿がデザインされた「フィギュアストラップ」（全6種）、「缶バッジ」（全6種）、「マスキングテープ」（全4種）がもらえます。

くら寿司では、「シナモロールの恵方巻3本セット」（1200円）の予約受付も行っています。3種類あり、「牛肉チーズ巻（牛すき焼き、クリームチーズダイス、フライドオニオン）」「えび天巻（えび天、えびマヨ）」「まぐろたまご巻（ねぎまぐろ、たまご）」がラインアップ。サイズは約10センチになっています。シナモロールがプリントされた特製フィルムとオリジナルステッカーが付属します。

同日から、旬の寒ぶりや寒ひらめが楽しめる新キャンペーン「とろと寒ぶり」フェアも実施しています。

※価格は店舗によって異なります。