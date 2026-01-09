この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「本当に人のこと考えてないよね【ナイトルーティン】」と題した動画を公開。先日、名古屋で講演会を行った助産師HISAKOさんが、夫であるMARKさんとのホテルでのリアルなナイトルーティンを紹介しました。

講演会を終え、ホテルに戻ってきた二人。動画は、エレベーターの中で既に眠そうな表情を浮かべるMARKさんの様子から始まります。講演会後の疲労はピークに達しているようで、部屋に着くとすぐにお風呂へ。一方、HISAKOさんは「講演会終わって交感神経が立ってて一切眠たくないです」とまだまだ元気な様子です。

お風呂から上がったMARKさんは、プロテインとサプリメントを摂取すると、すぐにベッドへ直行。ベッドに入ってからわずか数秒で寝息を立て始め、その驚異的な寝つきの速さにHISAKOさんも驚きを隠せません。豪快ないびきをかくMARKさんを横目に、HISAKOさんは自身のナイトルーティンを開始します。

「夜はまだまだです」と語るHISAKOさんは、まずスキンケアから。自身のブランド「ばぶばぶストア」のクレンジング「ポメロ」でメイクを落とし、すっぴんを公開。その後、入浴を済ませ、保湿剤「マシュマロ」で全身のケアを行います。スキンケアが終わると、翌日のYouTube撮影の準備に取り掛かるなど、夜遅くまでエネルギッシュに活動する様子が収められています。

多忙な日々を送るHISAKOさんとMARKさんの、飾らないリアルな夜の過ごし方が垣間見えるこの動画。二人の対照的な様子や仲睦まじいやりとりは、日々の疲れを癒すヒントになるかもしれません。

