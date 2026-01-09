助産師HISAKO、夫の“秒速寝落ち”を激写！出張先のリアルなナイトルーティン
「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「本当に人のこと考えてないよね【ナイトルーティン】」と題した動画を公開。先日、名古屋で講演会を行った助産師HISAKOさんが、夫であるMARKさんとのホテルでのリアルなナイトルーティンを紹介しました。
講演会を終え、ホテルに戻ってきた二人。動画は、エレベーターの中で既に眠そうな表情を浮かべるMARKさんの様子から始まります。講演会後の疲労はピークに達しているようで、部屋に着くとすぐにお風呂へ。一方、HISAKOさんは「講演会終わって交感神経が立ってて一切眠たくないです」とまだまだ元気な様子です。
お風呂から上がったMARKさんは、プロテインとサプリメントを摂取すると、すぐにベッドへ直行。ベッドに入ってからわずか数秒で寝息を立て始め、その驚異的な寝つきの速さにHISAKOさんも驚きを隠せません。豪快ないびきをかくMARKさんを横目に、HISAKOさんは自身のナイトルーティンを開始します。
「夜はまだまだです」と語るHISAKOさんは、まずスキンケアから。自身のブランド「ばぶばぶストア」のクレンジング「ポメロ」でメイクを落とし、すっぴんを公開。その後、入浴を済ませ、保湿剤「マシュマロ」で全身のケアを行います。スキンケアが終わると、翌日のYouTube撮影の準備に取り掛かるなど、夜遅くまでエネルギッシュに活動する様子が収められています。
多忙な日々を送るHISAKOさんとMARKさんの、飾らないリアルな夜の過ごし方が垣間見えるこの動画。二人の対照的な様子や仲睦まじいやりとりは、日々の疲れを癒すヒントになるかもしれません。
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人