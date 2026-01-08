¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬·Ù¾â¡ÖÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤Û¤ÉÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¿Í´Ö´Ø·¸¤ò²õ¤¹¤¦¤Ã¤«¤êÈ¯¸À6Áª
¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Çºî²È¤ÎRyota»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¶Ø¶ç¡Û¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È6Áª¡¿ÅÊ¤ß¤ä¼»ÅÊ¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¶°ø¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¿Í¤«¤é¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²¿¤Ç¤âÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤äÅÊ¤ß¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÏÃ¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Ryota»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÏÃÂê¤È¤·¤Æ¡ÖºÙ¤«¤¤Æ¯¤Êý¤ä»Å»öÆâÍÆ¡×¤òµó¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØÀµ¼Ò°÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤¿¤á¡¢Æ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¸«²¼¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤«¤é¤Î±ç½õ¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¤Î»Å»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£·ëº§¼°¤ä²È¤Î¹ØÆþ¡¢°é»ù¤Ê¤É¤Ç¿Æ¤«¤é±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿ÏÃ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ëý¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÅÊ¤ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Î¿¦¶È¤«¤éÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤ò¿äÂ¬¤µ¤ì¡¢¤¢¤é¤Ì¼»ÅÊ¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª¶â¤ä¶âÍ»»ñ»º¤ÎÏÃ¡×¤âÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤ÈRyota»á¤Ï¸ì¤ë¡£ÆÃ¤ËÇ¯¼ý¤ä¥Üー¥Ê¥¹¤ÏÂ¾¿Í¤¬ºÇ¤âÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ë¾ðÊó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¡¢¡Ö²áµî¤ËÏÃ¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÇÃÇ¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÀ¸³è¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤¬ÅûÈ´¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤Î±½¤äÈãÉ¾¡×¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¸ý¤Î·Ú¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂ»¤Ê¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
Ryota»á¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Å·µ¤¤ä¿©»ö¡¢¼ñÌ£¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Ç²ñÏÃ¤Ï½½Ê¬¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤È¸ì¤ë¡£Ê¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ËÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤À¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡ÚÇº¤ß¤Î¤¢¤ëËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢À½Â¤¶È¤«¤é¹Ö»Õ¶È¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¡¢Âç³Ø¤Ç²»³Ú¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¤ä¿´Íý³Ø¡¦ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤¨¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£