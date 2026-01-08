イラストレーターのかどさんの2つの漫画がインスタグラムで合計2万4000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

彼氏から突然、「今後のために話がある」と言われた彼女。「何かよからぬこと？」と不安を感じて焦る彼女でしたが…という内容で、読者からは「なんてすてきな彼氏さんなの！」「私にも早くこんな日がきてほしい」などの声が上がっています。

意味深な言葉に募る不安、その先に待っていたのは…

かどさんは、インスタグラムで作品を発表しています。かどさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

かどさん「『プロポーズの前振り』という、人生に一度のウキウキワクワクビッグイベントだったので、この日のことを絶対に忘れたくないと思い漫画にしました」

Q.旦那さまのどのようなところにひかれて、結婚を決めたのですか。

かどさん「挙げるときりがないのですが、『とにかく優しくて愛情深いところ』は大きな魅力だと思います。この魅力は安心感につながって、結婚も自然とイメージできました。出会ってそこそこたちますが、『こんなにもまっすぐに愛情を伝えてくれる人、この世にいるんだ』といまだに驚きます。あと、身もふたもないですが、シンプルに顔がものすごく好きです」

Q.結婚を決める際に、不安はありませんでしたか。

かどさん「とにかく愛情深い人で、日ごろから私のことを大切にしてくれていることが伝わっていたので、『この人となら一生幸せに暮らしていけるな』と思っていました。結婚への不安はまったくありませんでしたし、この人以外考えられないです。そう思わせてくれたのは他でもない、彼の人徳だと感じています。感謝してもしきれません！」

Q.今後は、どのような夫婦を目指していきたいですか。

かどさん「お互いを尊重しあうことを忘れずに、そしていつまでも初心を忘れず、仲良しな夫婦でいたいです」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

かどさん「物心がついた時には描いていました。大人になってもこうして細々と描き続けられているので、『絵を描くことが好きなんだな〜』と当たり前のことを何だか実感する今日このごろです。現在はエッセー漫画を中心に描いています」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

かどさん「ありがたいことにたくさんの方々にエッセー漫画を見ていただけているので、今後も変わらず積極的に描いていきたいです。それと少し前までは一次創作をメインに描いていましたので、そちらも描いていきたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

かどさん「夫の人柄を褒めてくださるコメントをたくさんいただき、とてもうれしい気持ちになりました。私たちのライフイベントをまるで自分のことのように喜んでくださる方々がこんなにいらっしゃって、ありがたい気持ちでいっぱいです」