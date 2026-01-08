RAVIJOURの新作ランジェリー登場♡ホリデー気分を格上げするコレクション

「セクシーに生きるJustbeyourself」をコンセプトに、女性らしさの進化を提案するRAVIJOURから、2025COLLECTION#12が登場。ホリデーシーズンにふさわしい華やかさと繊細な美しさを備えた新作ランジェリーに、心ときめくラインナップが勢ぞろい♡12月11日(木)12:00～公式オンラインストアにて発売スタート、全国店舗は12月12日(金)～展開開始です。

気品×色香が共存♡注目4シリーズ

どのシリーズも繊細なレースと上質な素材が魅力で、自分へのご褒美や大切な日の装いにもぴったり♡

フィオナシリーズ

フィオナ グラマーアップ ブラ 7,900円(税込)～/フィオナ エンブレース ショーツ・Tバック 3,800円(税込)/フィオナ ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,800円(税込)

カラー：ブラック/ベージュ

アルミラシリーズ

アルミラ トリックリフト ブラ 7,900円(税込)～/アルミラ エンブレース ショーツ・Tバック 3,800円(税込)/アルミラ サイドリボン ショーツ・Tバック 3,800円(税込)

カラー：ホワイト/レッド/ネイビー

パルフルールシリーズ

パルフルール シンクアップ ブラ 7,900円(税込)～/パルフルール エンブレース ショーツ・Tバック 3,800円(税込)/パルフルール ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,800円(税込)

カラー：ネイビー/ブラック/ホワイト

ピオニーヘイズシリーズ

ピオニーヘイズ トリックリフト ブラ 7,900円(税込)～/ピオニーヘイズ エンブレース ショーツ・Tバック 3,800円(税込)/ピオニーヘイズ ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,800円(税込)

カラー：コーラル/ブラック/ブルー

特別感たっぷり♡ワンピースも登場

艶めくサテンにアイラッシュレースを重ねた、スリットロングワンピース(\12,900)も注目アイテム。

ホワイト／ブラック／ボルドーの3色展開で、官能的なシルエットが魅力的。

ルームウェアとしてはもちろん、ドラマティックな夜を演出するスペシャルな1着です♡

ノベルティ付き♡ホリデー限定特典

この冬だけのホリデーギフトキャンペーンも開催中！

・税込18,000円以上購入：赤ボトム入りBOX

・税込30,000円以上購入：ロゴ入りペアタンブラー

豪華ノベルティはなくなり次第終了なので、気になる方はお早めに。

冬のときめきをRAVIJOURとともに

自分らしさを大切にするRAVIJOURの最新コレクションは、内面からの美しさと魅力を引き出してくれるアイテムばかり。ランジェリーで気分が変わる冬の日常に、特別なときめきをプラスしてみて。新作はオンラインと全国店舗にて好評発売中♡ホリデーシーズンを、RAVIJOURと一緒にもっと自由に、もっと自分らしく楽しんで♪