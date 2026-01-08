この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「親の心配なんて知ったこっちゃない」娘の転園で直面した“意外な現実”とは？助産師HISAKO親子が語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12児の母で助産師のHISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「【転園ストレス】5歳娘が新しい保育園へ…親の心配と子どもの心」と題した動画を公開。長女のすずさんと共に、子どもの転園に際して親が抱く不安と、子どもの驚くべき適応力について語った。



動画の冒頭、HISAKOさんは転園や転校について、親たちが「すごい不安」を抱えていると指摘。「せっかくお友達ができたのに」「子どもの心に何か支障をきたしたらどうしよう」といった心配から、転園を躊躇してしまうケースが多いと語った。



そんな中、最近4歳の娘・リリちゃんが転園したばかりだというすずさんが実体験を告白。自身も当初は「不安やった」と明かし、手続きの煩雑さや、新しい保育園の空き状況、園の雰囲気など、心配が尽きなかったと振り返った。特に、娘が新しい環境に馴染めるか、仲の良い友達ができるかという点が一番の懸念だったという。



しかし、そんな親の心配をよそに、リリちゃんは驚くべき適応力を見せた。すずさんによると、慣らし保育の初日から「結構余裕」で、迎えに行くと「え？もう来たの？」と言われるほど楽しんでいたという。わずか半月ほどで新しい園にすっかり馴染み、今ではたくさん友達もできたと報告。すずさんは「親の心配なんて知ったこっちゃないわあっていう感じで、ずかずか仲間になってる」と、娘のたくましさに驚いた様子を見せた。



この経験を通して、HISAKOさんは「不安がって心配で落ち着かへんのは母の方」と断言。子どもは親が思う以上に強く、新しい環境にも柔軟に対応できる力を持っていると語り、大人の感覚で心配しすぎる必要はないと結論づけた。動画は、子どもの力を信じることの大切さを伝える内容となっている。