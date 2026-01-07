森永製菓（東京都港区）が、人気チョコレート菓子「チョコボール」シリーズの期間限定商品「チョコボール＜金のきなこもち＞」を2月3日から発売します。

「チョコボール＜金のきなこもち＞」は、もち粉入りの”もちもち食感グミ”を北海道産大豆100％の「金のきな粉」を使用したきな粉味チョコレートでコーティングした商品。昨年2月に期間限定で発売され、大好評のうちに販売を終了したとのことです。

同社は今回の新商品について、「香ばしいきな粉の風味を一層お楽しみいただける品質にブラッシュアップして、今年も期間限定で発売します」とアピールしています。

また、「チョコボール」の「くちばし」（開け口）にある「金のエンゼル」1枚、または「銀のエンゼル」5枚を集めるともらえる「おもちゃのカンヅメ」に、「金のキョロメダル缶」が新登場します。

「金のキョロメダル缶」は、「クエックエックエ〜」でおなじみの「チョコボールのうた」を聴きながら、「キョロちゃん」をモチーフにしたメダルゲームにメダルを入れて「ヒミツのおもちゃ」を獲得できる仕組みとのこと。発送は1月下旬から開始されます。