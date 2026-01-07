1月6日、バラエティ番組『怒りん坊将軍』（TBS系）が放送。今回は第5弾となり、ゲストにタレントの西野七瀬が登場。近影を公開し、その姿が話題となっている。

「同番組は、MCの加藤浩次さんと菊池風磨さんが、日常にあふれるさまざまな “怒り” を受け止め、ストレス発散させるという、大激怒バラエティです。今回は西野さんのほか、いとうあさこさん、藤本美貴さんなども登場し、怒れるエピソードを披露していました」（テレビ局関係者）

この日、西野は、1月13日から放送される火曜ドラマ『未来のムスコ』の番宣として出演。ベージュ色のオーバーパンツと黒のジャケットを着用して登場した。しかし、視聴者はその姿に違和感を覚えたようだ。

SNSでは、《西野七瀬が分からんかった》《イメチェンかなあ？》《顔が違うのは何？メイク？》といった声が寄せられている。

「番組では、黒髪になった髪をひとつにまとめ、シックな衣装とともに大人っぽいスタイルを披露していました。メイクもいつも以上にナチュラルにしていたのか、これまでのアイドル時代よりも自然なスタイルでした。さらに、白い肌が黒髪とのコントラストで目立っていたこともあり、顔周りが少しふっくらしたようにも見えましたね」（芸能プロ関係者）

西野と言えば、2024年3月に俳優の山田裕貴と結婚。これまでも夫婦仲のよいエピソードを明かしており、その幸せが滲み出ているのだろう。

「2人は、2021年に放送されたドラマ『ハコヅメ』（日本テレビ系）での共演がきっかけで交際。オンラインゲームや映画鑑賞など共通の趣味もあり、仲よし夫婦としても有名です。

山田さんが2025年1月放送の『ノンストップ！』（フジテレビ系）に出演した際は、正月に西野さんが手羽先入りのお雑煮を作ったなどのエピソードも公開され、山田さんを献身的にサポートしているようです。忙しい合間をぬいながら、夫婦仲を深めているのでしょう」（同）

まだまだ新婚の2人。今年の正月もゆっくり過ごせただろうか。