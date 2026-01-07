栗橋氏が明かす、実現しなかったトレードの“真相”

元猛牛戦士の栗橋茂氏（藤井寺市・スナック「しゃむすん」経営）は近鉄一筋のプロ野球選手生活を送ったが、他球団への移籍の可能性が全くなかったわけではない。1988年シーズンから村山実氏が指揮を執った阪神へのトレード話があったという。実現しなかったのは「どうする？」と聞いてきた近鉄・仰木彬監督に対してピシャリと断ったから。「俺の中ではトレードっていうのはあまり良い印象がなかったからね」と当時の気持ちを明かした。

幻に終わった阪神移籍の件について栗橋氏はこう語った。「あれは阪神が村山監督の時で、シーズン中だったと思う。（試合前の練習で）ライトで打球を守っていた時に仰木さんが俺のところに来て、聞いてきたんだよ。『クリ、阪神から（トレードの）話が来ているけど、どうする？』ってね」。いきなり、そう切り出されて困惑。良い話のようには受け取れず、仰木監督に聞き返したそうだ。

「『どうするって何や？ 俺を出すの』って仰木さんに言ったんだよ」。答えに窮する指揮官に対して、さらに畳みかけた。「『だから、俺を出すの？』と言って『じゃあ、辞めるわ』と言ったの。そしたら仰木さんが『分かった』って」。それで阪神へのトレード話は終わったという。「阪神は、近鉄で使われていないんだったら、ってことだったんじゃないかな。あの頃の阪神って長崎（啓二）さんや、柏原（純一）や田尾（安志）とか、結構よそから獲っていたからね」。

しかし、当時の栗橋氏はトレードに関して、出されるイメージ先行で「悪い印象しかなかった」という。「そりゃあ、その頃（のプロ野球界）でも、良いトレードはあったんだけど、俺の中ではあまり……。もう（近鉄に）入った以上は最後まで、っていうのもあったしね」。だからこそ、かたくなにトレード拒否の姿勢を打ち出したわけだが「今思えば、動いてもよかったのかなぁと思う」と苦笑した。

阪神が第2期村山政権となって1年目の1988年は、仰木近鉄の1年目であり、栗橋氏は12年ぶりに開幕スタメンから外れるなど、代打起用が増え、64試合の出場にとどまった。仰木監督の采配はシビアで、代打の代打を出されて交代というケースもあった。この年の近鉄は西武と優勝争いを繰り広げ、連勝すればVだった10月19日のロッテとのダブルヘッダー（川崎）に1勝1分で涙をのんだが、栗橋氏はその2試合ともに代打で使われ、2打数無安打と力を発揮できなかった。

新たに移籍話が浮上「西武だったら、行っていたかもしれない」

さらに移籍絡みの話として、栗橋氏はこう続けた。「平成元年（1989年）に俺は引退したけど、その年に大阪球場で近鉄と西武の試合があった（5月30日〜6月1日までの3連戦）。その時にレフトを守っていたら（西武監督の）森（祇晶）さんが来て『仰木くんは元気かね』と聞かれて”この狐と狸が”って思いながら『元気じゃないですか』と答えたら『西武はね、ベテランを大事にするよ』って言われたんだよ。それって西武に来いってことだったのかなぁと思う。それ以上、はっきりとは言われなかったけどね」

阪神へのトレードに難色を示した過去があったから、西武への移籍話も具体化しなかったのかどうかは定かではないが、栗橋氏は「西武だったら、行っていたかもしれないなぁ。（東京・板橋区出身で）地元に帰れるチャンスでもあったしね」とも話す。現在も近鉄本拠地・藤井寺球場があった藤井寺市に住む栗橋氏だが、もしも阪神へのトレードを承諾していたら、もしも西武への移籍の道を選択することができていたら、状況は変わっていたかもしれない。

「俺ね、引退した後に、ABC（朝日放送）で村山さんに会った時に聞いたんですよ。『村山さん、あの時の（阪神からの）トレードの話は本当ですか』って。そしたら『本当だわ。お前に断られたわ』と言われた。『すみません。今、考えれば、行っとけばよかったなと思います』と言ったら『遅いわぁ』ってね」。栗橋氏は笑いながら、そう話したが、振り返れば、幻に終わったトレード劇もまた、思い出深い出来事となっている。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）