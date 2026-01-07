30Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤Ï¡©¡ÖÀ°È÷¿·´´Àþ¤ÎÂßÉÕÎÁ¡×¤ÇJRÅì¤È¹ñ¤¬ÂÐ·è»ÑÀª¡¢¤½¤Î¡Öº¬ËÜ¸¶°ø¡×¤È¤Ï
À°È÷¿·´´Àþ¤Î¡ÖÂßÉÕÎÁ¡×¤ò½ä¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÈJRÅìÆüËÜ¤È¤ÎÂÐÎ©»ÑÀª¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¾ÇÅÀ¤Ï¡¢35Ç¯Á°¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö31Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÏÂßÉÕÎÁ¤Î»»ÄêÊýË¡¤ò²þ¤á¤ë¡×¤È¤Î¹ÔÀ¯·ÀÌó¤À¡£¹ñ¤ÈJR¤Î²ò¼á¤¬¿©¤¤°ã¤¦¡Öº¬ËÜ¸¶°ø¡×¤È¤Ï¡£¡ÊÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡»Þµ×ÊÝÃ£Ìé¡Ë
À°È÷¿·´´Àþ¤ÎÂßÉÕÎÁ¤á¤°¤ê
JRÅì¤È¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤¬ÌÀ³Î¤Ë
¡¡11·î24ÆüÉÕ¡ÖJR¤¬Ê§¤¦¡ØÀ°È÷¿·´´Àþ¤ÎÂßÉÕÎÁ¡Ù¤Ê¤¼¸«Ä¾¤·µÄÏÀ¡©¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ø3¤Ä¤ÎÏÀÅÀ¡Ù¤È¤Ï¡×¤ÇÊó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï12·î11Æü¤Ë¡Öº£¸å¤ÎÀ°È÷¿·´´Àþ¤ÎÂßÉÕ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾®°Ñ°÷²ñ¡×¤ÎÂè2²ó¾®°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡12·î12ÆüÉÕ¤±FNN¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬¡Ö³«¶È¤«¤é31Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÎÂßÉÕÎÁ¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¶â³Û¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¤·¤¿½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂßÉÕ´ü´Ö¤Î°Ý»ý¤äÂßÉÕÎÁ¤ÎÁý³Û¤òÁÀ¤¦¹ñ¸ò¾Ê¤È¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Îµ»ö¤ò´ÊÃ±¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£À°È÷¿·´´Àþ¤Ï¸ø¶¦»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¸ò¾Ê´É³í¤ÎÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤Ç¤¢¤ëÅ´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤¬·úÀß¼çÂÎ¡¢JR³Æ¼Ò¤¬±Ä¶È¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JR¤Î»ÙÊ§¤¦ÂßÉÕÎÁ¤Ï¡¢¿·´´Àþ³«¶È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¼ý±×¤È¡¢ÊÂ¹ÔºßÍèÀþ¤Î·Ð±ÄÊ¬Î¥¤Ë¤è¤ë¼ý»Ù²þÁ±¡ÊÀÖ»ú¸º¾¯¡Ë¤òÂ¤·¤¿¡Ö¼õ±×¡×¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£ÂßÉÕÎÁ¤Ï³«¶È¤«¤é30Ç¯Äê³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢31Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ïµ»ö¤Ç¡¢¾®°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¡ÖÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¡×¡Ö¼õ±×¤Î»»ÄêÊýË¡¡×¡ÖJRÅìÆüËÜ¤È±¿Í¢¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¹ÔÀ¯·ÀÌó¡×¤Î3¤Ä¤ÎÏÀÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ÔÀ¯·ÀÌó¤ÎÆâÍÆ¤ÈJRÅìÆüËÜ¤Î¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÀïÎ¬ËÜÉô·Ð±Ä´ë²èÉôÌçÀ°È÷¿·´´ÀþÅùÄ´À°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤·¤¿¤¤¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë